Публикуем адреса, где псковичи могут привиться от гриппа

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Псковичи смогут сделать прививку от гриппа в поликлиниках и выездных пунктах у Торгового центра.

Псковичи смогут пройти выездную вакцинацию от гриппа в Пскове с 12 по 19 сентября на территории «Семейного Магнита», на улице Труда, д.37А, сообщают сотрудники ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

12 и 13 сентября медицинский автомобиль будет работать с 9.00 до 14.00.

14 — 18 сентября — с 9.00 до 15.00.

19 и 20 сентября, привиться от гриппа можно будет с 9.00 до 14.00.

Кроме того в воскресенье, 13 сентября с 8 до 11 часов можно сделать прививку в кабинете №4 второй поликлиники.

Прививки от гриппа в псковских поликлиниках:

Поликлиника № 1: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет № 12, с 8 до 16 часов, телефон 66-53-50 доврачебно-прививочный кабинет и отделение профилактики;

Поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с 8 до 17.30; телефон 56-78-15 регистратура; 57-33-66 отделение профилактики;

Поликлиника № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с 8 до 17.30 часов телефон 53-62-14 отделение профилактики;

В офисах врача общей практики:

г. Псков, Сиреневый б-р, д.9, телефон 56-57-31, с 9 до 12 часов.

г. Псков, ул. Киселева, д. 8, телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66, с 8 до 17 часов.

г. Псков, ул. Алехина, д. 10, телефон 75-00-89, с 8 до 12 часов.

г. Псков ул. Красноармейская, д.26, телефон 57-38-09, с 8 до 15 часов.

г. Псков, ул. Коммунальная, д. 81, с 8 до 15 часов, телефон 55-51-20

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы.

Для уточнения информации можно позвонить в отделение профилактики по телефону для справок 53-62-14 или в приемной главного врача 53-49-42.