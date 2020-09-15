Фотограф из Великих Лук обучает школьников фотомастерству

Фото Анны Никоновой

Фотограф из Великих Лук совершенствуется в мастерстве и учит детей основам профессии

Фотографа Анну Никонову в Великих Луках знают почти все. Она занимается детской и семейной фотосъемкой, занимается издательством фотокниг и даже обучает школьников основам фотомастерства.

- Фотографирую детей, беременных, малышей, - рассказывает Анна. Помимо семейных, есть и коммерческие проекты, такие как фуд-фотография, съемки для меню, каталогов, рекламы, изготовление фотоальбомов для школьников.

Фото Анны Никоновой

Без учебы никуда

Фотографией Анна увлеклась около десяти лет назад, творчеством занялась еще раньше: с детства начала ходить в художественную школу. Но более подходящим занятием для нее стала фотосъемка.

Поскольку Анна — индивидуальный предприниматель, найти подходящее помещение помог бизнес-инкубатор «Новация» в Великих Луках. В одном из помещений этого учреждения Анна арендовала помещение и открыла свою студию.

- Студия существует уже два года. Помещение мне предоставил бизнес-инкубатор. Вообще студия — это такая штука, которая создается с нуля, с голых стен. Никакое помещение изначально не может предусмотреть всего, что нужно фотографу. <...> , поскольку я арендую это пространство, стены я не трогаю. Креплю все к потолочным балкам. Подстраиваюсь. Во всем мне помогает мой муж: на нем технические вопросы, изготовление реквизита, помощь на съемке как еще одна пара рук, - рассказывает Анна.

По словам предпринимателя, профессия фотографа требует постоянного совершенствования мастерства. В дальнейшем быть профессиональным фотографом – это серьезные регулярные расходы на технику.

- Я начала серьезно учиться: ездить на мастер-классы, брать уроки у профессионалов, вступила в определенные сообщества, школы, которые имеют платное членство. Это было года три назад, может, четыре. До этого я делала все сама, используя только свой опыт, и думала, что мне много не нужно. Но потом поняла, что без развития никуда, - отмечает фотограф.

Фото Анны Никоновой

Нужен свой взгляд

Анна отмечает, что в этой сфере, пoскольку она творческая, нужно свое видение и она не хочет копировать известных фотографов.

- Без своего взгляда никак. У одного фотографа мне нравится одно, у другого — другое. Я создаю свой продукт, используя свое видение и знания, полученные от лучших. Мне кажется это нормальный путь любогo творческого человека.

Коронавирус Анне в творческой работе и бизнесе не помешает, на карантине фотограф занялась созданием фото-книг.

-По словам Анны, за время самоизоляции работа не oстановилась, и она выпустила много фотокниг, - даже несмотря на тo, что не все производители книг в карантин работали.

Фото Анны Никоновой

Не хочу заниматься рекламой

За годы работы у фотографа сформировался широкий круг клиентов. На съемки их приводит «сарафанное радио»: 70% людей, которые обращаются к фотографу — ее постоянные клиенты.

- Рекламы нет. Я не умею это делать. Я даже брала дорогой курс по рекламе, но меня не хватает на все. Что-то хочется делать, а что-то ты вынужден делать. Реклама - как раз тот случай. Я не хочу этим заниматься, зато мне нравится творчество и обучение.

Помимо фотосессий, Анна прoводит мастер-классы для детей по обучению основам фотографии.

- С бизнес-инкубатором начала сотрудничать в качестве фотографа. Но потом на регулярной основе стала участвовать в мероприятиях, проводить мастер-классы для тех, кого интересует профессия фотографа. Поддерживаю все мероприятия для подростков для школьников, которые проводит бизнес-инкубатор.

Планов по развитию своего бизнес-проекта у Анны много. Она отмечает, что дела не всегда идут так, как это хочется - но развитию это не мешает.

- Я работаю одна в качестве фотографа, несмотря на помощь мужа и сотрудничество со специалистами из смежных сфер. Но у меня нет возможности нанять штат, чтобы расширить бизнес, переложить часть функций на команду и, например, спокойно уезжать в отпуск, зная, что работа идет. Поэтому развитие моего бизнеса — это исключительно развитие самой себя. А это значит — только вглубь, только качество. Чем выше качество — тем будут лучше мои услуги, тем они, конечно, будут дороже. Развиваться вширь я не могу — могу только ввысь.