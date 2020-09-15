Клад в кубышке из XVI века обнаружили археологи в центре Пскова

Фото: Археологический центр Псковской области|@arheologpskov

Очередной этап археологических исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена окончился потрясающей находкой - кладом. Об этом псковские археологи сообщи на официальной странице в Instagram.

"А мы нашли клад - сообщили археологи. Он был обнаружен в кубышке, под полом деревянной постройки: 126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века".

Фото: Археологический центр Псковской области|@arheologpskov

Кроме того, специалисты поделились историей сосуда с монетками, которая могла стать для него роковой и он бы не смог дожить до наших дней:

"Много лет назад, до того как археологические раскопки в центре города стали обязательными, рядом с кладом была проложена водопроводная труба, но рабочие тогда чудом не заметили маленький керамический сосуд. Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания её в культурный слой".

Как объяснили археологи, главная ценность находки - это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки.

Монеты и сосуд уже переданы реставраторам. Они произведут расчистку и законсервируют находку, чтобы она смогла стать экспонатом в археологическом фонде музея-заповедника.