С 6 октября Псков и Минеральные Воды свяжет прямой авиарейс

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Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты из Минеральных вод в Псков будут выполняться два раза в неделю на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов рассказал,что одной из главной задач авиакомапании является сделать авиаперевозки между регионами доступнее. К тому же он отметил, что оба города востребованы в туристической сфере, поэтому сомнений в востребованности рейса у компании не возникало.

Расписание

Недавно Калининградская авиакомпания «Скол» запустила регулярные рейсы по маршруту Калининград — Псков и обратно.