Псковские красные клены могут быть опасны для окружающих

Фото читателей "Комсомольской правды в Пскове"

Необычные красные клены высадили 25 августа в обновленном сквере 60-летия Октября в центре Пскова. Псковичам это место больше знакомо по названию "Четыре угла".

На фотографиях, которые нам прислали в редакцию, видно, что бордовые листья клена осадили белые мелкие пятна неизвестного происхождения.

"Мы каждый день прогуливаемся по парку и волнуемся, что пятнышек становится все больше. Мы волнуемся, не заболели ли деревья. Очень жалко, ведь они даже месяца не простояли" - сообщили читатели.

Мы обратились к специалистам Центра природного земледелия "Сияние" Псковской области. Опасения подтвердились.

Фото читателей "Комсомольской правды в Пскове"

"Листва конечно не здоровая. По виду определить очень сложно, нужно пощупать - объяснили сотрудники центра. Если на ощупь белые комочки будут плотные, то это, возможно, мучнистый червец. Если размазанные, мягкие пятна, то, вероятнее всего - мучнистая роса".

Как объяснили в "Сиянии", мучнистый червец - это вредитель, а мучнистая роса - болезнь. Кроме того, "червец" не так безопасен, как кажется. От него могут заразиться даже комнатные растения, которые растут на подоконниках. "Все потому, что данный вредитель распространяется по ветру" - заверили нас в Центре природного земледелия.

В данный момент мы направили запрос о возможном заболевании кленов начальнику комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристине Кобызь, которая занималась обновлением сквера. Она поручила разобраться в этом вопросе кафедру биологии ПсковГУ.