Двое 11-летних псковичей ушли «сниматься в кино» и пропали: их разыскивают по всей стране 13 лет

Фото пропавших детей

Следственным управлением СК РФ по Псковской области устанавливается местонахождение пропавших без вести детей Павла Матросова и Валентины Корик.

29 января 2007 года учащиеся 4 класса школы №9 Великих Лук в 12:40 начинали расходиться по домам. Из школы вышли трое учеников четвёртого класса: Катя Савицкая, Валентина Корик и Павел Матросов.

Около дома по улице Карла Либкнехта дети остановились покататься на льду. Там к ним обратился неизвестный мужчина. Он представился кинорежиссером и предложил ребятам принять участие в съемках художественного фильма. По словам Екатерины Савицкой, мужчина выглядел спокойным, не оглядывался и на поездке не настаивал. Более того, он говорил, что перед съемкой хорошо было бы спросить разрешения у взрослых.

Мужчина пояснил, что для съемок необходимо будет сходить с ним и сфотографироваться. Валя согласилась первой. По словам Екатерины, Павел не смог бросить подругу и решил пойти с ней. Дети ушли с мужчиной в неизвестном направлении, с тех пор об их местонахождение ничего не известно.

Фоторобот подозреваемого

Екатерина вернулась домой. По ее словам позже был составлен фоторобот подозреваемого. На вид мужчине 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в матерчатую куртку тёмного цвета и джинсы.

ЖИЗНЬ НАПЕРЕКОСЯК

СК РФ по Псковской области отказались давать нам координаты подруги пропавших детей.

"Девочка,которая находилась с ребятами в тот день, уже давно выпустилась из школы. На протяжение всех лет расследования, жизнь ребенка и его семьи пошла на перекосяк. Когда где-то находили тела пропавших с похожими данными- девочке приходилось выезжать на освидетельствование. Причем не только по Псковской области, но и в другие регионы России", - сообщил нам старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и правовому обеспечению Юрий Зайцев.

Помощник прокурора отметил, что из этических соображений номер они давать не будут. Девушка и так уже порядком намучилась.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШИХ

Павлу Матросову на момент исчезновения было на вид 11 лет, среднего телосложения , рост 110-120 см, волосы русые, короткие.

Он был одет в спортивную вязаную шапку темно-синего цвета с белым логотипом в лобной области, куртка-пуховик удлиненная с капюшоном красно синего цвета, водолазка серого цвета, жилетка темно-зеленого цвета, майка белого цвета с рисунком зеленого цвета, брюки черного цвета классические, носки черного цвета, зимние ботинки черного цвета. При себе имел ранец школьный черного цвета.

Валентине Корик на момент исчезновения на вид было 11 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 145-150 см, волосы светло-русые, длинные.

Была одета: шапка вязаная, шарф и плащ бордового цвета, сапоги черного цвета, сарафан темно-зеленого цвета, водолазка серого цвета, колготки черного цвета. При себе также имела ранец школьный.

Облик выросших детей позволила восстановить проведенная по постановлению следователя судебная медико-криминалистическая (антропологическая) экспертиза.

ПРОПАВШИХ ИЩУТ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Несмотря на активные поиски, никаких успехов в деле нет. Расследование не приостанавливается, поиск ведется по сей день. На данный момент материалы дела составляют порядка ста томов.

Если вам что-то известно, позвоните по этим телефонам:

- Следственный комитет Псковской области — 8 (8112) 29-06-13; 8-921-506-75-57.

- Отдел исполнительного розыска ГУФССП Красноярского края — 8 (391) 222-00-87.

- Дежурная часть красноярского ФССП — 8 (391) 211-05-77.