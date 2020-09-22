Детсад «Светлячок» замерзает из-за долгов псковской котельной

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В прошлый четверг, 17 сентября, в Пскове планировалось подать отопление во все социальные объекты. Однако, 22 сентября в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаил Ведерникова появилась жалоба псковички о том, что в детском садике Новоржева дети все еще замерзают.

"Обещали дать отопление в детские сады и... конечно не дали! Вчера на улице было теплее, чем в группе! За эти тёплые деньки здание уже не успеет прогреться. Сколько можно издеваться над малышами", - спросила псковичка.

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В Новоржеве на данный момент действуют два детских садика.

Один из них отапливается собственной котельной, другой - делит тепло со школой и несколькими жилыми домами. В детском саду «Светлячок» нам рассказали, что о проблеме с отоплением они знают: «Сегодня на улице 20 градусов тепла, поэтому в помещении достаточно тепло, но в холодные дни мы подмерзаем».

Как оказалось, котельная, обеспечивающая сад, школу и несколько жилых домов, имеет проблемы с оплатой долгов по электричеству. Отсюда проблемы с подачей тепла. В детском саду отметили, что вопрос находится у администрации под контролем. «Они стараются сделать все, что могут, в кратчайшие сроки», - пояснили работники детского сада.