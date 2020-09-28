Жители деревни Змогилье под Изборском спасают часовню и жальник XIV века

Фото: Елена Чернышева

Инициативная группа жителей деревни Змогилье, Изборской волости Печерского района, собственными силами восстанавливают часовню и жальник XIV века.

Грунтовый могильник и каменные кресты XIV- XVII веков внесены в список объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а значит подлежат охране. Но об этом напоминает только лишь табличка.

Фото: Елена Чернышева

Скрытая от глаз зарослями кустарников, часовня Святого Никандра давно пришла в запустение. По словам жителей, археологи тут появлялись только в 2015 году. Часовню навещают паломники, но с трудом находят её, ведь она не отмечена ни на одной карте экскурсионных маршрутов. Да и не каждый местный подскажет, как к ней проехать.

Фото: Елена Чернышева

Однажды часовню даже разворовали, но местные жители смогли привести ее в порядок своими силами. "Иконы пришлось печатать на принтере" - рассказала Таисия Валова. Она родилась и провела в этих местах большую часть своей жизни. Хорошо помнит это место, говорит, что каменных крестов раньше было гораздо больше.

Фото: Елена Чернышева

Святого Никандра местные очень чтили, на 7 ноября устраивали гуляния в его в честь. В этот день к часовне сходились жители других соседних деревень. Теперь ветхое деревянное строение с каждым годом все больше просит ремонта. Недавно после сильного ветра повредилась кровля, а со временем провалился и пол.

Фото: Елена Чернышева

Инициативная группа из 15 человек во главе с Таисией Валовой направила в Печерскую администрацию письма с просьбой принять меры по восстановлению памятника. Два года назад усилиями жителей сделали хорошую гравийную дорогу, установили указатели.

Фото: Елена Чернышева

В этом году к Дню рождения Таисии Валовой, супруг установил табличку, указывающую на часовню и жальник. Их семья неустанно выкашивают траву вокруг часовни и ухаживают за местом. Теперь они очень мечтают о парковке для экскурсионных автобусов и внесении этого красивого и таинственного места в экскурсионные маршруты, чтобы возродить традиций на деревне.