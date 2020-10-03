«В уме не укладывается»: как порховчане объясняют поступок осквернивших могилы подростков

.

На кладбище поселка Полоное Порховского района безлюдно. Еще на днях сюда приезжали журналисты, оперативники и обеспокоенные порховчане. Всех их сюда привела шокирующая утренняя новость: на кладбище обнаружено 16-ть поваленных и разбитых надгробий. Разрушенным нашли и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери.

.

Кладбище в Полоное небольшое, деревенское, поэтому оперативникам хватило несколько часов, чтобы вычислить вандалов. Маленькие следы от ботинок сузили круг подозреваемых.

ПРАВА И НИКАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

«Комсомольская правда в Пскове» отправилась в Полоное, чтобы оценить последствия разрушений. На кладбище мы встретили несколько мужчин, которые пытались самостоятельно починить несколько поваленных надгробных плит.

.

Виктор Козин приехал помочь своему товарищу восстановить памятники его родителей. Он рассказал нам, что на его памяти в деревне такого не случалось ни разу.

«В уме не укладывается, как такое можно натворить… Сейчас у детей права и никаких обязанностей. Пытался тут согнать 10-летних хулиганов с гаражей, говорю, мол, не слезете — уши надеру, а они мне в ответ говорят — мы тебя посадим. А ведь так и есть, скажут кому-нибудь, что я к ним приставал и все, им же поверят», — поделился порховчанин.

.

В разговор вступил и пострадавший Александр Сергеев, он согласился, что ни о какой культуре тут речи не идёт: «Издеваются над учителями, а потом обвиняют самих учителей. Как их (ред. - детей) воспитывают, так они себя и ведут. На душе остался неприятный осадок от того, что это наши дети».

К нашему приезду в деревне уже знали, что ночными хулиганами были обычные школьники, поэтому все пребывали в глубоком шоке.

.

ВИНОВНИКИ ПРОГОВОРИЛИСЬ САМИ

Дверь Полонской средней школы перед нами закрылась. Не пустили даже школьников, которые спешили вернуться с переменки на урок.

Увидев наши бейджики, ребята оживились. «Пресса? Здравствуйте. Вы, наверное, про наш ремонт снимать приехали?» — обратились они к нам. Но, когда ребята поняли, что речь пойдет о поваленных памятниках, посерьёзнели.

Нам рассказали, что в школе все уже знают о случившемся. Как оказалось, на следующий день виновники как обычно пришли в школу и сами проговорились одноклассникам о случившемся.

Один из наших собеседников отметил, что их семья тоже пострадала от случившегося: «Памятник моей крестной сломали, восстанавливать придется. Наверное, дорого выйдет».

Пока мы общались с ребятами, из-за двери выглянула сотрудница школы и, поинтересовавшись о причине приезда, позвала заместителя директора.

.

НАШИ ДЕТИ НЕ ВИНОВАТЫ

«Я считаю, что не в их силах сделать то, что там натворили» - сообщила заместитель директора Наталья Иванова. Она рассказала, что после случившегося в школу приезжала полиция и опрашивала детей. Сама она с тем, что надгробия разгромили школьники категорически не согласна. По ее мнению, достаточной доказательной базы и официально подтвержденной информации о том, что это именно эти школьники нет.

По словам замдиректора, в школе регулярно проводятся патриотические акции. Совсем недавно проходило мероприятие «Лес победы», дети приходили ухаживать за рябинами, высаженными в прошлом году в рамках этой акции.

.

«Мы ходим к памятнику Арнольду Мери: ухаживаем, убираем, возлагаем цветы. <...> Даже не могу допустить такой мысли, что это действительно наши дети» — поделилась замдиректора.

После общения с руководством школы, мы встретили пенсионерку, которая сидела с внуками у школы и стала свидетелем нашего разговора. Она рассказала нам, что не очень довольна нынешним поколением: «Бывает слушаешь — сплошной мат, даже я таких слов не знаю», — отметила она и предположила, что некоторые местные ребята вполне способны на такой поступок.

.

ХУЛИГАНСТВО, МЕСТЬ ИЛИ ПОЛИТИКА

Во время опроса школьники признались сотрудникам полиции, что разгромили кладбище из хулиганских мотивов. Однако, многие псковичи увидели в их действиях иной смысл. Некоторые предположили, что подростки таким образом решили выразить негативное отношение к кому-то из знакомых. Другие вовсе разглядели наличие политического контекста.

Начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области отметил, что полицейскими запланирован целый комплекс бесед с законными представителями несовершеннолетних порховчан. Кроме того, школьники будут поставлены на профилактический учет.

Скриншот из Instagram-аккаунту губернатора

Волнующий местных жителей вопрос о возмещении ущерба в своем Instagram-аккаунте прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, все расходы на восстановление памятника и надгробий будут возмещены родителями вандалов.

Губернатор отметил, что это принципиальная позиция, которой будут придерживаться и в дальнейшем. «Никакого терпимого отношения к вандализму у Псковской области не будет <...> такие поступки должны предаваться огласке и получать самое широкое осуждение со стороны гражданского общества», — заключил губернатор.