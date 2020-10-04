«Она тянет ноги практически как балерина»: Псковские знаменитости рассказали о своих домашних любимцах

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

В этом году у митрополита Псковского Тихона появился кот породы мейн-кун по кличке Владыка. Главный кот нашей области и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в частности даже обзавелся Instagram-аккаунтом. Владыка сам выбрал себе имя. Об этом в видеоконференции с выпускниками Сретенской духовной семинарии рассказал митрополит.

«Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» - молчит; «Викарий!» - молчит; «Владыка!» - «Мя-а-а-у!» Так он и стал Владыкой», - рассказывает митрополит.

Кроме того, хозяин Владыки отмечает, что у него «всегда была дикая аллергия на котов. А тут аллергии нет».

«У монахов всё по послушанию. На котов аллергия есть, а на Владыку не может быть аллергии», - шутят подписчики Instagram-аккаунта любимца митрополита.

Семья главы нашего города Елены Полонской без ума от животных. На настоящий момент в их доме живут три мохнатых друга.

Среднеазиатская овчарка по кличке Видар уже 10 лет является настоящим и преданным другом и любимцем детей. Его полное имя по паспорту Гордость России Видар Вафо Дор, но это не мешает детям ласково называть его Видик. Пёс является участником и победителем международных выставок.

Фото из семейного архива Елены Полонской

У Елены Полонской 13 лет жила кошка, но, к сожалению, недавно она покинула этот свет. Однако, год назад произошло настоящее чудо, главе Пскова подкинули двух маленьких шустрых котят, которые очень полюбились семье. Хвостиков назвали Кнопка и Матрос.

В семье Елены Полонской животные – это повод для вдохновения, большая любовь. Более того, старший сын главы города получил звание «Лучший хендлер», а муж получает второе высшее образование, чтобы стать дипломированным ветеринарным врачом.

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова рассказала о своих пушистых (и не только) друзьях.

Одну из любимиц Натальи Соколовой зовут Клеопатра. Имя ей придумала дочь Ксюша. Клёпу детскому омбудсмену подарили в 2006 году. Хозяйка отмечает, что, хоть с возрастом кошка и стала более своенравной, но она всё равно остается умной, ласковой и преданной.

«Фактически выполняет роль собаки, ходит за тобой по пятам и, если посторонние подходят к двери, начинает урчать и рычать, всем видом показывая, что кто-то чужой подошел к твоему дому или твоей квартире» - рассказывает Наталья.

В настоящий момент она живёт с мамой Натальи Соколовой.

Фото из семейного архива Натальи Соколовой | слева направо: Клеопатра, Матильда, Степан

В прошлом году, 28 января, в приюте Наталья Соколова взяла себе кошку – Матильду. Хозяйка отмечает их внешнюю схожесть с Клёпой.

«Она тянет ноги практически как балерина», - рассказывает Наталья Соколова, проводя параллель с российской артисткой балета Матильдой Кшесинской. И хоть Мотя и не такая ручная, как Клёпа, но всё равно является полноправным членом семьи.

«Знаю, что Мотю подобрали из коробки у магазина. Её два раза брали в семью из приюта и возвращали назад. Мы обе рады, что нашли друг друга!» - рассказывает детский омбудсмен.

До недавнего времени у неё был питомец Степан – ахатинская улитка.

«Подарила своему младшему крестнику Матвею. Ему три года и, мне кажется, благодаря Степану в том числе Матвей стал лучше говорить. Для него это первый питомец в жизни!» - рассказывает Наталья Соколова.

Помимо этого, детский омбудсмен отмечает, что в отличие от своих пушистых подружек, Степан совершает путешествия между Санкт-Петербургом и Псковом, и уже успел прокатиться в «Ласточке» и на машине.

В своём Instagram-аккаунте 18 декабря прошлого года художественный руководитель Псковского Академического театра им. Пушкина Дмитрий Месхиев поделился новостью о том, что в их семье появился новый домочадец. Режиссёр взял собаку из приюта «Шанс», отметив их в посте и оставив хэштег с призывом #беритесобакизприютов.

«Прелестная девочка. Добрая и ласковая» - отмечает Дмитрий Месхиев.

Фото и Instagram-аккаунта Дмитрия Месхиева | Фрося, Пушкин, Масяня и Нюра

Кроме того, в своем аккаунте режиссер делится фотографиями и других своих собак. Масяня и Нюра частые гости его Instagram-странички. Дмитрий Месхиев считает, что собаки, как и люди, разные, и показывает подписчикам свою собачку Нюру, которая с аппетитом ест крыжовник.

«Старый, умный, самолюбивый, ревнивый сторож Пушкин. Банально, но у собак разница в характерах ярче выражена, чем у людей. Им не нужно скрывать свои чувства и грани - собаки естественны в проявлениях. Они не нуждаются в сокрытии каких-то черт характера. Поэтому они такие искренние и естественные» - поделился Дмитрий Месхиев с подписчиками.

Директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко часто делится на странице «ВКонтакте» с подписчиками историями о своих собаках, которых зовут Олаф и Диор.

«Один точно ласковая кошка, второй в душе громадный грозный пёс», - рассказывает Наталья Юрченко.

Хозяйка четвероногих друзей рассказала о приключении, случившимся с ней и её мохнатым другом Диором на реке.

Фото со страницы «ВКонтакте» Натальи Юрченко

«А ты смотришь за своей собакой?»; «Да он никуда не полезет, он смирный».

«А была я уже на середине Каменки. Надо сказать, залив этот шириной с Великую, а то и больше.

Оглядываюсь, а только уши прыгают над водой: эта пушистая попа полезла на помост, свалился, плавать не умеет, лупит лапами по воде, к берегу не плывет, пытается забраться на понтон, а вылезти не может. Как я перепугалась... Побила личный рекорд скорости плавания... Вылез кое-как сам, но глаза от страха - по пятаку. Собрал венценосный Диор все водоросли, выглядел жалостно. Пришлось мыть принца холодной водой из шланга, но как положено: двумя спец-шампунями и кондиционером. Купальный сезон завершил», - поделилась Наталья Юрченко с подписчиками.

О своих любимцах «Комсомольской правде» рассказал глава клуба реконструкторов «Орден» и организатор фестиваля «Вольный Псков» Игорь Бухаров.

В его доме живёт пятилетний ирландский волкодав, получивший имя Ульф. «Очень добрый и общительный» - отмечает реконструктор. Пёс вместе с хозяином постоянно путешествует по фестивалям, на которых все хотят с ним сфотографироваться. Не смотря на размер Ульфа, чаще всего его не боятся, а напротив, проявляют к нему сильный интерес.

«Есть два населенных пункта в России, где боятся мою собаку. Это Торжок и Новый Изборск» - смеется Игорь Бухаров и подчеркивает, что причина этого ему неизвестна.

Фото из личного архива Игоря Бухарова

В отличие от Ульфа, кошка Мика сидит дома. Дворянку Мику, как её называет сам Игорь Бухаров, нашли котенком в двигателе автомобиля. Хозяин с любовью говорит, что кошка игривая и ласковая, к тому же, с собакой они ладят хорошо.