Псковский предприниматель рассказал, как его хобби переросло в бизнес

Фото: Дарья Хваткова

Небольшое и уютное помещение, уставленное стеллажами с книгами мало напоминает пыльные развалы со старыми книгами. В лабиринте стеллажей посетителям помогает ориентироваться владелец магазина Алексей Оглоблев.

Алексей переехал в Псков из Архангельской области около 11 лет назад - с женой Юлией, котом и гитарой. Сам он их семьи строителей, учился по специальности инженер-строитель, но вуз не закончил: «ушел в рок-н-ролл». Однако, дальнейшую жизнь он все-таки связал не с музыкой, а с книгами. Любовь к чтению оказалась настолько сильной, предприниматель смог превратить любимое занятие в бизнес-проект.

Фото: Дарья Хваткова

Как любовь к чтению переросла в бизнес

Букинистический магазин работает на ул. Пушкина три года, но книжному бизнесу Алексея Оглоблева уже девять лет. О том, как из любимого занятия сделать успешный бизнес, он рассказал «Комсомольской Правде».

Довольно долгое время его деятельность к книгам не имела никакого отношения, в основном Алексей работал в сфере общественного питания. А потом, по его словам, настал период, когда ему надоело на кого-то работать и захотелось что-то изменить: «В 25-30 лет, работая грузчиком и официантом, еще чувствуешь себя более-менее нормально, а когда тебе уже хорошо за 30, довольно тяжело это делать».

Фото: Дарья Хваткова

Идея

Алексей рассказал, что книжный магазин он открыл не просто так. По его мнению, любой малый бизнес должен идти от какой-то своей потребности.

— Делаешь что-то для себя и вдруг оказывается, что такая потребность, как у тебя, есть у многих людей.

Первый свой букинистический магазин Алексей с супругой открыл девять лет назад. Но через год пришлось переехать в другое место из-за долгов. В тот же период у супругов родился сын и им на какое-то время пришлось закрыться.

Однако супруги руки не опустили: уже через два года они предприняли новую попытку, которая увенчалась успехом. Магазин сначала открыли в арендованном вагончике на улице Труда, а после этого нашли почти идеальное место на улице Пушкина.

Фото: Дарья Хваткова

Постоянный труд

В магазине очень широкий ассортимент книжной продукции. По словам Алексея, в магазине часто приезжают туристы из Санкт-Петербурга и Москвы.

— В прошлом году мы были с женой в Питере, вышли из одного: магазин большой, ассортимент хороший, но все свалено и в пыли. Говорю: «Юль, не могу понять, что в нем не так». А она в ответ: «Просто не хочется покупать».

В магазине довольно большой ассортимент. Если нужна конкретная книга — можно поискать ее в каталоге в нашей группе в «ВКонтакте». Все товары там размещены с фото и аннотациями. База данных обновляется регулярно: старые книги удаляют, а новые вносят.

Фото: Дарья Хваткова

Зашло 15 человек — и все что-то купили.

В день в «Закладку» заходит порядка 20 человек, однако это совсем немного для обычного книжного магазина. Но показатели «Закладки» хорошие, порядка 40% посетителей уходят с книгами. Иногда, признается Алексей, даже доходит до 100%. Представьте, зашло 15 человек — и все из них что-то купили.

Изначально у Алексея была идея создать букинистический магазин с недорогими книгами. Со временем он заметил, что люди больше всего внимание обращают на те книги, которые были у них в детстве: "У них глаза горят, они улыбается. И конечно, покупают книгу, чтобы показать это своим детям или просто для настроения".

Среди покупателей есть и коллекционеры. Но в магазин заглядывают и те, кого совсем не интересуют книги. Бывают даже такие, кто заходит со словами: «Ой, тут книги!» и сразу же направляются на выход.

— Особенно расстраивает, если такую фразу произносят дети. Но это не говорит о том, что младшее поколение книг не читают. Это не так. Есть клиенты практически всех возрастов. Чуть больше от 30 до 40 лет, а так и молодые ребята ходят, и студентов очень много.

Из планов на будущее у Алексея: развитие магазина, помощь супруге с открытием своего бизнеса, кстати, совершенно в другом направлении. Кроме того, Алексей мечтает заняться написанием своей книги. Главный рецепт, как считает предприниматель - быть хорошо настроенным и тогда все получается само собой.

КСТАТИ

Алексей очень любит игру слов, поэтому и название своего букинистического магазина «Закладка» пришло неслучайно. Слово это многозначное, она есть и в книге, и в строительстве, где это слово может означать закладку первого камня, фундамента. Своеобразное начало, основание.

Контакты букинистического магазина «Закладка»:

Адрес: г. Псков, ул. Пушкина, 16

Телефон: 8 (960) 225-29-11

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club_zakladka