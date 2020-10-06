«Никто в обморок не падал, до «Скорой» все дошли сами»: директор школы в Великих Луках, где стало плохо 13 ученикам, прокомментировала случившееся

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Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская вместе с «Комсомольской правде в Пскове» восстановила подробности того дня, когда произошла госпитализация 14 школьников во время торжественной линейки.

СЛУХИ

«По моему мнению идет „политическая“ игра: люди пытаются использовать ситуацию для себя. К примеру, один из родителей в социальных сетях пишет, что детям накануне сделали диаскинтест [ред. — проба Манту]», — сообщила директор.

Однако, процедуру для определения наличия туберкулеза в школе успели сделать только детям с первого по третий класс. А их на линейке их не было. Самому младшему из пострадавших — 11 лет, а это 5-6 классы.

Были еще сомнительные слухи про газ. Одна из школьниц написала в социальных сетях, что ей учителя рассказали о старшеклассниках, которые, якобы, пронесли в школу баллончики с газом. На вопрос директора, кто ей об этом рассказал, она ответила: «Никто не говорил, я сама решила».

Слухи о том, что последний ребенок поступил вчера поздно вечером с теми же симптомами, что и 13 ребят после линейки, не подтвердились. По мнению директора, это, скорее всего, обычное совпадение: «Знаю эту девочку, она ученица нашей школы. Худенькая, высокая, у нее всегда проблемы с давлением, поэтому была в тот вечер слабой и бледной».

Информация о том, что линейка продолжалась в то время, как госпитализировали детей — ложная: «Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить. Просто вынесли флаг России и на этом закончили». На самом деле, программа должна была быть насыщенной: выступления офицеров, пограничников, матери героя, имя которого в этот день присвоили школе.

ЛОЖНЫЙ ОБМОРОК

В обморок, как писали об этом в ряде СМИ, никто не падал, дети побледнели, но потом до автомобиля скорой помощи шли самостоятельно. «Скорую вызвали, когда поняли, что плохо большому количеству детей».

Директор отметила, что, скорее всего, они сами спровоцировали ухудшение здоровья школьников: «Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие».

Директор рассказала, что, после случившегося, две семьи отказались приводить в школу своих детей до тех пор, пока не появится официальная информация о причине инцидента.

По ее словам, решению родителей сопротивляться не стали: «Это их решение, на которое они имеют право. <...> Кроме того детишки у нас в школе есть разные, есть астматики, есть те, кто имеет хронические заболевания».