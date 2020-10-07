Директор великолукской школы рассказала о новой версии инцидента с упавшими в обморок детьми

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Директор великолукской школы №7, в которой 13 школьников госпитализировали с торжественной линейки, рассказала «Комсомольской правде» свою версию произошедшего.

Наталья Демиховская заявила, что школьники в обморок не падали. «Они побледнели, однако, до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно». При этом она предположила, что взрослые могли сами спровоцировать ухудшение здоровья детей.

Она отметила, что из-за того, что мероприятие было очень торжественное и школьники переживали, педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися. При возникновении малейшего сомнения, подходили к ребятам с вопросами: «тебе не плохо?». По мнению директора, после такого вопроса все невольно начнут задумываться о своём самочувствии.

Похожую точку зрения высказала журналистам и начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая.

На данный момент расследование причин плохого самочувствия школьников продолжается.

По последним данным версию об отравлении не подтвердили. Анализы показали, что это были не наркотические вещества. Водопроводная вода и воздух в школе - в норме. Наталья Демиховская опровергла версию о том, что это мог быть газ. Сейчас планируется провести школьникам УЗИ шеи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего в школе.