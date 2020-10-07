Нужно ли заводить банковскую карту ребенку и как это сделать в Пскове

Фото из архива КП

Прогресс не стоит на месте, и все меньше людей пользуются наличными. Об этом говорит и статистика - Россия попала в первую пятерку стран, где идет тенденция к безналичным расчетам.

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНОК МОЖЕТ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ КАРТЫ

Если обратиться к гражданскому кодексу, то в нем имеется официальный возраст, с которого человек может самостоятельно совершить мелкие бытовые покупки - это 6 лет. То есть ребенок имеет право сходить магазин и на данные вами деньги что-нибудь приобрести.

Что касается безналичной оплаты, то с 6 до 14 лет ребенку имеется возможность завести только дополнительную карту, которая будет привязана к счету родителей. Эти карты дебетовые, так что родителям не надо будет переживать, что ребенок потратит слишком много.

ГДЕ В ПСКОВЕ ВЫПУСТИТЬ КАРТУ

Список банков довольно большой, да и услуги практически везде одинаковые. «Комсомольская правда в Пскове» выделила пять наиболее популярных банков для выпуска первой карты:

1. Сбербанк предлагает карты SberKids, ограничения на снятие и пополнение счета, а также отслеживание действий с картой в мобильном приложении родителей.

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2. Райффайзен имеет аналогичные услуги, но они, к тому же, организовали отдельную телефонную линию для детей. На звонок ребенка ответит специалист, который ответит на все интересующие вопросы понятным для детей языком. Правда, не за бесплатно, а по годовой подписке.

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3. Альфа-банк предлагает детские карты, для которых можно выбрать любое изображения, которые пожелает ваше чадо. Функции, что и прошлых, только обойдется этот "арт" чуть дороже.

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4. Тинькофф. С покупкой любой карты, вы подписываетесь на уведомления о тратах, которые производит ваш ребенок. Но у Tinkoff Junior от банка Тинькофф родителям будет собираться подробный отчет о том, что купил ребенок, сколько стоил каждый товар и даже название магазина.

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5. Почта.Банк так же выпускает банковские карты для детей, только вот карту ребенку на руки не дадут. По программе «Младший» с 8 лет ребенку можно открыть счет, из которого он может производить оплаты через мобильное приложение. Тут не только наличные не потеряет, но и карта останется в целости.

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Это только некоторые предложения банков. О расценках и подробном описании тарифов необходимо обратиться по телефону поддержки клиентов банка или к консультанту в ближайшем отделении. Если расспросить об условиях получится и удаленно, то для выпуска карты в некоторых банках все-равно потребуется прийти в отделение банка несколько раз. Сперва подать заявление, а через время забрать карту.

Кроме того, почти каждый банк сможет предложить ребенку самостоятельно подобрать стикер или картинку для фона карточки. Она станет индивидуальной и вряд ли ребенок позволит себе невнимательно с ней обращаться. Ведь изготовлена будет "по заказу".

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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ В БАНК

Естественно, главным документом для оформления банковской карты для ребенка является свидетельство о рождении, поскольку до 14 лет оно заменяет ему паспорт. В целом, карта ребенку оформляются точно так же, как и карта взрослому. Однако, есть несколько нюансов.

Но хотелось бы отметить, что у некоторых банков имеются и мобильные приложения, где можно заказать карту сидя на диване. После этого вам надо будет всего лишь ее забрать.

В обоих случаях необходимо будет родителю приготовить паспорт, а в некоторых случаях, написать заявление от родителя или другого законного представителя ребенка.

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ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ БАНКОВСКИХ КАРТ

"Комсомольская правда в Пскове" связалась с несколькими банками, которые предоставляют родителям возможность завести банковскую карту для ребенка и в каждом услышали главное предупреждение:

- Самый главный минус банковской карты в том, что ваш ребенок невольно может стать жертвой мошенников. Необходимо предупредить ребенка о том, что он ни в коем случае не должен сообщать CVC/CVV – код своим приятелям или незнакомцам, а также фотографировать карту. Мошенники, узнав ее номер, смогут быстро воспользоваться деньгами в своих целях. Поэтому перед покупкой карты, необходимо провести профилактическую беседу со своими детьми.

Вы планируете завести карту своему ребенку? И чего бы вам хотелось добавить к услугам этих карт?