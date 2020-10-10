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СК не обнаружил отравляющих веществ в окончательном анализе 14 школьников, которым стало плохо на линейке в Великих Луках

Учащихся школы №7 госпитализировали 5 октября с торжественной линейки
Источник:kp.ru
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Фото: Евгений Николаенков

Фото: Евгений Николаенков

СК не обнаружил никаких отравляющих веществ, из-за которых школьникам могло стать плохо на линейке в Великих Луках.

По предварительным результатам, следователи исключили из возможных причин отравления:

превышение содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе, воздухе внутри помещений;

нарушение требований к гигиеническим нормативам воды;

— наличие наркотических и психотропных веществ.

Сейчас все дети находятся дома. Следователи продолжают проверку.

5 октября, напомним, во время торжественной линейки в школе №7 13 школьникам стало плохо. Точная причина инцидента так и не была названа.

В администрации Великих Лук заявили, что дети могли потерять сознание якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.

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