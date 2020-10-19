Прожиточный минимум для пенсионеров пересчитают в 2021

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Сообщается, что в 2021 году планируется установить прожиточный минимум на уровне 11 653 рубля. Об этом в четверг сообщил замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

"Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимум составит 11 653 рубля. Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год", - сообщил Пудов.

В этом году во втором квартале прожиточный минимум составил 12 392 рубля относительно трудоспособных граждан. Для пенсионеров – 9 422 рубля, а детям – 11 423.

Кроме увеличения прожиточного минимума, пенсионеров ждет и увеличение пенсии.