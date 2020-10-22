Фото учеников Ирины Ушкачёвой

Многие родители переживают, что их дети не запоминают материал со школьных уроков. «В одно ухо влетает – в другое вылетает», – частенько жалуются они. Учитель истории псковской школы №24 Жанна Ушкачёва использует интересный метод, чтобы улучшить запоминание материала.

– Я на своих уроках практикую такой метод. Мы учимся создавать опорные конспекты. Это старая система, ее придумал в свое время учитель математики и физики Шаталов. Суть заключается в том, что ребенку нужно проработать информацию и превратить ее в лид с рисунками. Там могут быть опорные слова, но мало. В основном должно быть все зашифровано в рисунках.

Фото учеников Ирины Ушкачёвой

Как метод применяется на практике?

– После того, как ученики выходят к доске отвечать, получится очень забавно, потому что каждый по-своему зашифровывает, а во-вторых – ребенок все помнит из этого материала. Это получается благодаря тому, что он все прочитал несколько раз, чтобы оформить рисунок.

Какие темы вы чаще всего используете для проработки опорных конспектов и зарисовок?

– Тут надо разделить на две части. Во-первых для опорного конспекта я выбираю те темы, которые трудны для восприятия школьником. К примеру, революция в Европе – их была масса и все со своими причинами, особенностями. Для таких тем мы работаем группами и каждый выбирает свою часть, которую прорабатывает. Вторая часть – это личное желание ребят. Кто-то рисует на уроке, кто-то дома. Тут уже системы нет, что душа просит - то и рисуют.

Были ли рисунки, которые больше всего вам запомнились? Что рисуют школьники?

– Было очень много рисунков. Меня больше всего поражает мышление ребят. Когда им надо зашифровать информацию в рисунок, у некоторых так художественно работает мышление, что я бы никогда до такого не додумалась. Меня это поражает, ведь по их рисункам, действительно, понятно, о чем идет речь.

Фото учеников Ирины Ушкачёвой

Как пригодится в будущем их умения?

– Дело в том, что тут как раз-таки прямая взаимосвязь. Известно, что все ребята делятся на несколько категорий. У некоторых способ запоминания зрительный, есть слуховой, а также смешанный. Чаще всего дети сейчас обладают зрительным способом запоминания информации. Конечно, урок эффективен тогда, когда ты говоришь и они видят то, что ты говоришь. А если уж они сами зарисовали, то тем более.

Фото учеников Ирины Ушкачёвой

А есть ли на вашей памяти ребята, которые нашли свой собственный способ запоминания?

– У меня был ученик, который однажды попросил учителя по литературе разрешения нарисовать стихотворение, чтобы по нему в дальнейшем отвечать. И там правда были одни рисунки и не одного слова. Так он сдавал стихотворения до конца школы.

Фото учеников Ирины Ушкачёвой

Были ли у вас выпускники, которым пригодилась практика опорных конспектов?

– У нас школа хоть и общеобразовательная, но есть очень много творческих ребят. За мои 25 лет стажа было немало выпускников, которые связали свою жизнь с оформительской, творческой, актерской и музыкальной профессией.