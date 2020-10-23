Утиные истории

Фото: Алексей Колосов

Жители многоэтажки просят о помощи с ремонтом дороги, показывая «живописные» фотографии «одичавшего» двора. Со временем на проезжей части появились огоромные лужи, которые стая уток приняла за пруд.

Фотографии с утками, плещущимися в лужах, «летают» по социальным сетям не первый день. Да и, как оказалось, облюбовали лужи не только у дома №22 по улице Труда. Жители улицы Энтузиастов, Текстильной и Труда устроили в комментариях шуточный спор о том, кому все таки принадлежат пернатые. Однако, псковичи ничего плохого в птицах не видят. А ситуацию с многолетними ямами называют «апофеозом маразма» и отмечают, что утки просто поняли, что такая среда обитания не предназначена для человека.

Утиный вопрос

Жительница многоэтажки Анна Иванова [имена героев изменены - прим.ред] рассказала «Комсомольской правде», что живет в этом доме уже около 11-ти лет и ремонта дорожного покрытия не было сколько она себя помнит: «Там уже нет асфальта. И земля проваливается, образуя ямы. Ноги поломать можно».

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Один из домов, под окнами которого находится утиный пруд, все же попал в список благоустройства на этот год. Об этом в своем Instagram-аккаунте в апреле 2020 писал года глава администрации города Александр Братчиков. Однако, пока что ремонта в данном дворе не было. Жители дома волнуются, что до начала заморозков времени осталось очень мало и ремонта так и не будет.

Скриншот Instagram-аккаунта Александра Братчикова

По словам Анны, жители дома, в основном, пожилые люди, которым очень непросто маневрировать по разбитому двору. Она также вспомнила, что два года назад на обращения жильцов уже откликался один депутат, но ситуация с тех пор не сдвинулась с места. Жильцам сказали, что на тот год они не попадают под программу, в рамках которой двор могут отремонтировать. На этом дело застопорилось.

«Сейчас везде идёт ремонт дорог. Неужели нельзя найти средства на маленький участок? К нам отказываются ехать таксисты, да и другим машинам тоже не проехать. Например скорой», – разводят руками жильцы.

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Представители администрации в социальных сетях ответили на жалобы псковичей напоминаем о программе «Формирование современной городской среды». Согласно проекту, жители дома должны подать заявку на благоустройство дворовых территорий в соответствии с приложением №2 к Постановлению Администрации города Пскова от 9 октября 2017 года №1981.

Псковичи оказались ответом администрации не особо удовлетворены. По их мнению, учитывая размер города, можно было бы стараться самим следить за состоянием городской среды. Кроме того, не в каждом доме живут активисты, готовые заниматься составлением официальных бумаг. «Активистов в этом доме полтора дровосека. В основном пенсионеры, которые ждут, когда кто-то что-то решит за них», – отметила Анна.

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Четыре дня назад жильцы дома написали обращение на сайт губернатора, но пока что ответа не последовало. В управляющей компании нас переводили с линии на линию, предполагая, что кто-то другой должен заниматься этим вопросом. В последней инстанции нас попросили позвонить в понедельник. Оказалось, что инженера, который занимается вопросами ремонта придомовой территории до понедельника в отпуске.