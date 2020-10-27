320 псковичей оценили уникальность «Поезда Победы»

Фото КП Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

«Поезд Победы» прибыл на платформу псковского вокзала всего на один день. Как оказалось, Псков стал первым, кто увидел первую в мире иммерсивную инсталляцию, где каждый из восьми вагонов в составе поезда рассказывал об отдельном этапе 1940-х годов.

Эта уникальная в своем роде выставка вызвала невероятный резонанс. Попасть смогли единицы. В связи с ухудшением коронавирусной ситуации, время посещения и количество посетителей пришлось сократить.

Однако поезд так тронул первых посетителей, что новость о нем сразу же разлетелась по соцсетям. И к моменту, когда состав уже покинул регион, желающих попасть на перрон оказалось тысячи.

- В этот день, в субботу 24 октября, поезд работал в Пскове почти 9 часов, - сообщила Комсомолке Ольга Родина, куратор проекта в регионе. - Первыми стать участниками смогли самые активные школьники и студенты. Те ребята, который весь Год Памяти и Славы трудились волонтерами. Первую группу школьников мы запустили в 11.00, с 14.00 до 15.00 проводили санитарную обработку, а уже в 18.15 поезд отправился дальше.

Фото КП Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Ребята передвигались по составу группами по 5-7 человек. Экскурсия длилась почти 40 минут. Пандемия диктует свои условия. После каждого мы меняли мембраны на наушниках, протирали VR-очки. Всем взрослым, кто подходил на перрон и очень хотел попасть, мы объясняли, что поезд еще вернется в регион, и в следующий раз он пробудет не несколько часов, а неделю, как минимум. Все желающие успеют в него попасть. А пока пусть ребята, заслужившие это, будут первыми.

У многих, кто выходил из вагона, на глазах были слезы. Огромным плюсом в погружении посетителей в атмосферу выставки стал аудиогид. Каждый при входе получал наушники в которых женщина-машинист паровозной колонны Елена Чухнюк рассказывала свою историю войны. Все началось с теплой весны 1941 года...

Детский омбудсмен Наталия Соколова прямиком из поезда поделилась фотографиями и оценила важность экспозиции, особенно для подростков:

- Это особая атмосфера, аутентичная периоду военного времени 1941-1945... Очень хочется, чтобы каждый школьник проехал в этом поезде! Станций не много, но они остаются в сердце.

Фото из Instagram-аккаунта Наталии Соколовой

Подписывайтесь на социальные сети «Комсомольской правды в Пскове», чтобы не пропустить «Поезд Победы» в следующий раз:

ВКонтакте - https://vk.com/kp_pskov

Telegram - https://t.me/pskovkp

Instagram - https://www.instagram.com/kp.pskov/

Одноклассники - https://ok.ru/kp.pskov

Faсebook - https://www.facebook.com/KP.ru.pskov

Twitter - https://twitter.com/kp_pskov