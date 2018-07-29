Все флаги в гости к нам: В Пскове открылись соревнования «Десантный взвод - 2018»

29 Июль 12:01 2018-08-01T14:52:43+03:00

На полигоне, где проходило открытие этапа армейских игр «Десантный взвод - 2018», псковичи посмотрели показательные выступления военных и концерт Гоши Куценко с группой «ГК»

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Псковская область несколько недель жила в предвкушении больших международных соревнований «Десантный взвод - 2018», которые входят в программу международных армейских игр «АрМИ – 2018».

Игры начались одновременно в разных регионах страны. Например, в Московской области выявят сильнейшие танковые экипажи. Псковская область принимает состязания десантников. У нас, конечно, министра обороны на трибуне не было, зато атмосфера получилась ничуть не хуже московской: где надо торжественная, где надо – шутливая, но во всем без исключения дружелюбная.

Атмосфера на полигоне была дружелюбной.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВСЕХ

Сотни людей стали собираться на территории полигона задолго до начала торжественного открытия. Да и заняться было чем. Недалеко от центральной сцены расположились несколько интерактивных площадок.

- Вот это противотанковое ружье ПТРД, - рассказывает детям представитель военно-исторического музея. - Оно однозарядное. Для каждого нового выстрела приходилось брать новый патрон и заряжать его.

Рядом стояли знаменитые пулеметы «Виккерс», «Гочкис», «Максим» и немецкий «MG-42». Недалеко от оружия стоял мотоцикл времен Второй мировой войны. Псковичи и гости города активно подходили, узнавали новые факты об оружии и фотографировались. Те, кто посмелее, норовили все подержать в руках, покрутить, примерить на себя.

Чуть дальше развернулась выставка современного вооружения. Псковские десантники с нескрываемым удовольствием рассказывали о видах стрелкового оружия, обмундировании и о современной технике. Любопытная детвора слушала и лазила по броне «Спрута», БМП, «Ракушке», сидела внутри внедорожника «Рысь», примеряла на себя роль водителя снегохода и квадроцикла. Так что десантникам приходилось еще и поглядывать за сорванцами.

Выставка привлекла внимание не только гражданских. Марокканские офицеры заинтересовались покупкой парашютных систем «Арбалет». Сказали, что парашюты понравились им на учениях.

Также дети могли попрыгать на батутах, а взрослые посмотреть продукты псковских производств: костюмы, изделия из резины, которые представляли резиденты особой экономической зоны «Моглино».

Выставка вооружения притянула много зрителей.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В ТОРЖЕСТВЕННОМ СТРОЮ

В назначенный час пространство перед сценой занял оркестр. Команды-участницы торжественным маршем в алфавитном порядке стали выходить на импровизированный плац: Алжир, Республика Беларусь, Венесуэла, Иран, Китай, Марокко, Пакистан, Россия, Судан, Южно-Африканская республика. Доклад о готовности участников принимал командующий военно-воздушными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Флаг соревнований поднимал младший сержант китайской армии Джан Сю Джен. К слову, в 2017 году именно его страна стала чемпионом. С собой конкурсанты привезли переходящий кубок. Он представляет собой чашу, из которой возвышаются два крыла. Между ними расположился шестиугольник, с одной стороны которого выгравирован логотип армейских международных игр, а с другой человек на парашюте - символ конкурса «Десантный взвод».

- Товарищи офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, участники и гости соревнований, - поприветствовал всех Андрей Сердюков. - Мы рады вас приветствовать на овеянной славой псковской земле. Армейские международные игры вызывают интерес во всем мире. В народе их уже прозвали военной олимпиадой. Желаю вам удачи в соревнованиях, интересной борьбы. Пусть победит сильнейший. Международный конкурс «Десантный взвод» объявляется открытым.

После командующего выступил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

- Искренне приветствую всех гостей в Псковской области, - отметил Михаил Юрьевич. - Соревнования проходят четвертый раз, поэтому приятно видеть, что в командах появляются свои традиции и герои. Десантники - элита вооруженных сил. Желаю участникам высоких результатов.

Впереди у десантников двенадцать дней соревнований.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ОГОНЬ И ЖИВАЯ ПИРАМИДА

Во время открытия псковичи решили показать свои традиции. Например, оркестр блеснут не только игрой, но и актерским мастерством. Музыканты перестраивались под марши и даже пританцовывали. Творческие коллективы «Русские узоры» и «Сказ» показали, что «Калинка-Малинка» плясовая на все сто, стоять на месте под нее невозможно. Это поняли даже гости из других стран, которые впервые слышали мелодию.

Гвоздем программы стало выступление псковских десантников. Около ста военнослужащих вышли перед сценой. Сначала показали кое-что из рукопашного боя: одновременно крушили невидимого противника, устраивали бои на палках, прыгали через огонь.

Десантники удивили выучкой и смелостью.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Над полигоном кружили два боевых вертолета Ка-52 и один Ми-8. В один момент транспортный вертолет завис над плацом и высадил несколько спецназовцев. С другого фланга к выступающим под шумы выстрелов приблизилась рейдовая группа на нескольких бронеавтомобилях «Рысь» и квадроциклах АМ-1.

В финале выступления десантники выстроили живую пирамиду, на вершине которой оказались два флага: АрМИ - 2018 и ВДВ. «Слава военно-воздушным силам!» - прозвучал громкий голос бойца.

Чем может завершиться торжественное открытие десантного конкурса? «Расплескалась синева, расплескалась», - разнеслось над полигоном. С неба на парашютах спустились спортсмены с флагами стран-участниц.

Гости фотографировались с десантниками, военные из разных стран обменивались снимками.

Над полигоном парили вертолёты, из которых спустился спецназ.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ДОБРЫЙ ГОСТЬ

После официальной части гостей ждал благотворительный концерт, который давали группа «ГК» и Гоша Куценко.

- Для нас большая честь приехать сюда, чтобы увидеть самых мужественных людей нашей страны. Жаль, что ребят с оружием не пустили к нам на дискотеку. Мы сыграем несколько песен, таких близких вам, нам. Кстати, с Днем крещения Руси вас, - поздравил псковичей и гостей праздника артист.

На что же собирали средства во время концерта? На поддержку проекта «Звонкие сердца». Он позволит обучать слепых и слабовидящих детей музыке. Пожертвовать любую сумму мог любой присутствующий. Достаточно было опустить деньги в ящички, которые носили волонтеры.

- Завтра мы подпишем договор с Псковской областью по сотрудничеству фонда и региона для помощи детям с церебральным параличом. Мы совместим наши усилия ради помощи, - подытожил Гоша Куценко.

Псковичи услышали около десятка известных песен. Гоша мог бы петь еще дольше, но концерт пришлось завершить из-за начавшегося дождя.

Во время последней песни начал накрапывать дождь, но это не помешало людям стоять рядом со сценой с клочками бумаги. Без заветного автографа не ушел никто.

Впереди двенадцать дней соревнований и переживаний.

Концерт Гоши Куценко закрывал праздник.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

КОНКРЕТНО

Программа соревнований «Десантный взвод».

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотовзгляд Михаила Глущенко на открытие соревнований десантников в Пскове.