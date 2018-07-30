И в поражениях под Островом ковалась великая Победа

30 Июль 15:36 2018-08-01T14:52:43+03:00

В далёком 1941 году советские солдаты дрались за каждый клочок земли. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Реконструкторы из России и ближнего зарубежья воссоздали бой у деревни Холматка на «Линии Сталина»

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Из курса истории мы знаем, как советские войска во время Великой Отечественной войны защищали Москву, били врага в Сталинградской и Курской битвах, освобождали Украину, Белоруссию, брали Берлин. Но мало кто помнит о маленьких подвигах начала войны, когда солдаты отстаивали каждый клочок земли, чтобы страна успела подготовить плацдарм для будущей Победы. Именно об этом рассказывает военно-исторический фестиваль на «Линии Сталина» в Островском районе.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Изредка лицо обдувает освежающий ветерок, а так + 30 и ни одного намека на облачко. В этот жаркий день советские и немецкие войска вновь готовились сразиться рядом с ДОТом Островского укрепрайона недалеко от деревни Холматка. Исход столкновения 77 лет назад предрешили наши предки.

- Организацией фестиваля на «Линии Сталина» в Островском районе мы занимаемся уже три года, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Из года в год сценарий фестиваля изменяется, но только один раз из четырех реконструкторы показывали другой временной промежуток - в 2017 году реконструкторы показали зрителям бой на линии «Пантера».Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В Псковскую область приехали реконструкторские клубы из Новгорода, Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Латвии и Белоруссии. В общей сложности 150 человек. В распоряжении реконструкторов с советской стороны были два миномета калибра 50 и 82 миллиметра, противотанковая пушка ЗИС-2, грузовые автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-АА. Немцы использовали два мотоцикла BMW R75, 75-ти миллиметровое пехотное орудие.

Из года в год сценарий фестиваля изменяется, но только один раз из четырех реконструкторы показывали другой временной промежуток - в 2017 году зрителям показали бой на линии «Пантера», когда советские войска прогоняли немецких захватчиков с Псковской земли. В других случаях темой традиционно становились трагические события 1941 года.

- Бои на «Линии Сталина» были краткосрочные, - отметил собеседник. - Около восемнадцати часов Красная армия сумела продержаться на этом рубеже. Эти бои не дали штурмом взять Ленинград.

ДО ПОБЕДЫ ДАЛЕКО

На поле выхали грузовики Красной армии. На них - инженерный отряд красноармейцев. Высадившись из машин, солдаты немедленно приступили к подготовке обороны: поставили на дороге мины, протянули связь, замаскирвоали пушки. Солдаты заняли позиции у развалин хутора и рядом с ДОТом Островского укрепрайона.

Вдруг из леса появился немецкий мотоцикл. Солдаты вермахта шли впереди основных сил, чтобы разведать территорию. Красноармейцы затаились. Несколько выстрелов в сторону укреплений и немцы развернулись обратно. Значит, бой начнется уже скоро.

Чуть позже к красноармейцам прибыло подкрепление в виде отряда войск НКВД, которые заняли оборону недалеко от ДОТа. Как только военнослужащие скрылись в окопах, раздался крик.

- Немцы! Немцы там, - раздался голос одного из юных зрителей, которых собралось на фестивале с несколько сотен. - Неужели наши их не видят!

Из леса походным строем вышло с несколько десятков немцев. Когда они приблизились к окопам метров на тридцать , из них раздался первый выстрел, затем еще и еще. Немцы прижались к земле. Осознав, что силы не равны, они решили отступить.

Женщин и детей отправляли в тыл, подальше от поля боя.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ПУШЕЧНАЯ ДУЭЛЬ

На пыльной дороге появился грузовик. В нем сидели дети и женщины, а рядом шли бойцы разбитых в Прибалтике соединений. Они быстро влились в ряды обороняющихся. Женщин и детей солдаты отправили дальше в тыл.

Тем временем моторизованная колонна немецких войск тащила к укреплениям пехотную пушку. В считанные секунды немцы развернулись в боевой порядок и приготовили орудие к бою. Между пушками началась своеобразная дуэль.

Окопы советских солдат немцы обходили с флангов, старались подобраться поближе. Советские солдаты мужественно сражались, пока расчет ЗИС-2 не сразил немецкий снаряд. Силы вермахта к этому времени подобрались к переднему краю обороны и вступили в рукопашный бой с советскими солдатами. Через несколько минут хутор был занят немцами. Сопротивлялся только ДОТ. Нелегко было немцам сломить дух защитников ДОТа. В тяжелых рукопашных боях они все-таки смогли одолеть красноармейцев, а затем с помощью огнемета подавить огневую точку. Последняя контратака советских солдат завершилась провалом. Через несколько минут победители уходили с поля боя, окутанного дымом пожаров.

Советские солдаты мужественно сражались, пока расчет ЗИС-2 не сразил немецкий снаряд.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

РЕКОНСТРУКТОРСКОЕ ДЕЛО НЕЛЕГКОЕ

Прежде чем выйти на поле нужно многое проверить, после чего постараться четко следовать сценарию.

- Чем реконструкция отличается от театральных действий? Здесь нужны детали, - рассказывает Павел Желтов. - Каждый для себя выбирает свой уровень реконструкции, но мы относимся к внешнему виду очень серьезно. На поле мы поддерживаем максимальный аутентизм. Получается игра с сильным эмоциональным подтекстом, живая история на глазах у зрителя.

Стать реконструктором - дело затратное. Комплекты формы немецких и советских войск стоят примерно одинаково - начальная стоимость от 10 тысяч рублей. Чтобы попасть на поле военной реконструкции, придется выложить от 70 тысяч рублей: надо потратиться на макет оружия, рюкзак, фляги и другие вещи. Верхней планки у этой цены нет.

- Верхняя цена зависит только от желания реконструктора, - отметил собеседник. - Бывает, что после первого комплекта люди собирают второй, третий, пятый. Кто-то делит костюмы: одни для выездов на фестивали, другие для интерактивных встреч, когда ты не рискуешь испортить вещи. Кто-то без конца улучшает свое обмундирование. Все по-разному.

Снаряжение многих из реконструкторов примерно на 80 процентов состоит из реплик - вещей сделанных на подобии предметов времен войны. Очень жалко будет испортить подлинную вещь, с учетом того, что она могла очень трудно достаться. Но кто-то берет с собой реликвии тех страшных времен, так сказать, «выгулять» вещь.

- В основном люди берут оригинальные компасы, часы, - рассказал Павел Желтов. - Но все рано к вещам нужно относиться очень аккуратно.

Комплекты формы немецких и советских войск стоят примерно одинаково - начальная стоимость от 10 тысяч рублей.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Почему кто-то выбирает реконструкцию немецких войск, до сих пор однозначного ответа нет. Ясно одно - идеологию того времени люди ни в коем случае не разделяют.

- Большая часть просто пытается понять, с чем столкнулись наши предки, узнать о противниках, кто-то говорит, что хороших и так много, надо чтобы были и плохие, - размышляет Павел. - Кто-то хочет прочувствовать психологию противника.

В целом, интерес к военно-исторической реконструкции не уменьшается. Единственной проблемой для вступления в ряды одной из армий остается высокая стоимость даже начального комплекта формы. Возможно, когда у людей появятся лишние финансы для хобби, то участников в рядах реконструкторов станет больше.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Это не съемки фильма, это снимки Михаила Глущенко, кторый побывал в гуще событий 29 июля. Фоторепортаж смотрите здесь.