Положение о конкурсе «Сладкий поцелуй»

30 Июль 16:22 2018-08-01T14:52:43+03:00

Победители получат мёд и подарки от партнёра проекта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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I. Условия проведения фотоконкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков». Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях («ВКонтакте»).

В конкурсе могут участвовать все желающие, зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте». Участник самостоятельно отбирает фотографию, отвечающую условиям конкурса (пункт III положения о конкурсе), и размещает ее в альбоме «Сладкий поцелуй» в группе «Комсомольская правда».

Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

Старт конкурса – 30 июля 2018 года.

Завершение конкурса – 18 августа 2018 года.

Первый этап: со 30 июля по 7 августа – прием фотографий в тематическом альбоме в группе.

Второй этап: с 8 августа по 17 августа - проведение открытого голосования за присланные фотографии на сайте pskov.kp.ru.

III. Требования к фотоснимку

Снимок может быть выполнен профессиональным фотографом или любителем. Допускаются цветные и черно-белые снимки. Допустима дополнительная обработка снимков. В кадре должна быть отражена тема конкурса – «Сладкий поцелуй».

Снимок не должен содержать сцены насилия и рекламу.

IV. Итоги Конкурса и награждение участников

Победителем признается участник, снимок которого наберет максимальное количество голосов по итогам голосования на сайте. Таким же образом определяются два призёра – второе и третье место.

Победитель получает подарок – три литра мёда, набор подарков от сети магазинов «Улыбка Радуги».

Участник, занявший второе место, получает два литра мёда, набор подарков от сети магазинов «Улыбка Радуги».

Бронзовый призёр получает литр мёда, набор подарков от сети магазинов «Улыбка Радуги».

Подарок не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением. Вручение подарка пройдет 18 августа на площадке «Медового фестиваля» (Псков, Детский парк). Время награждения будет сообщено победителю дополнительно.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

В случае отсутствия победителя на церемонии награждения его подарок будет вручен позднее в редакции издания «Комсомольская правда – Псков».