Псковская «Комсомолка» объявляет о начале фотоконкурса «Сладкий поцелуй»
Поцелуем можно выразить разные чувства – любовь, благодарность, признательность. С его помощью можно поддержать, утешить, растормошить, успокоить. Можно чмокнуть в щёчку, прикоснуться к губами к губам, поцеловать в носик или макушку. Поцелуи бывают разные, но все как один они сладкие, если целовать кого-то близкого и безумно любимого.
Псковская «Комсомолка» - за выражение искренних чувств, поэтому мы объявляем фотоконкурс «Сладкий поцелуй». Выкладывайте снимки на которых запечатлён момент поцелуя, в конкурсный альбом. Затем читатели нашего издания выберут самый сладкий, самый искренний и красивый поцелуй.
Конкурс пройдёт в несколько этапов. Сначала с 30 июля по 7 августа мы будем принимать заявки от участников, затем с 8 по 17 августа вы будете голосовать.
Победители получат подарки от партнёров праздника – торговой сети «Улыбка Радуги» и мёд. Победителю причитается три литра, второму месту – два, третьему – один.
Церемония награждения состоится 18 августа на площадке «Медового фестиваля».
ВАЖНО
Перед тем, как искать снимок, ознакомьтесь с положением о фотоконкурсе.
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