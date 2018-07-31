ВДВ - это братство: Под Псковом проходит международный конкурс «Десантный взвод - 2018»

31 Июль 16:13 2018-07-31T16:40:45+03:00

Как прошел первый этап армейских игр — в материале корреспондента «Комсомольской правды», побывавшего на площадке

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На полигоне Кислово под Псковом прошел первый этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод - 2018». В жаркий день десантникам предстояло десантироваться из вертолета на высоте 800 метров, собраться на контрольном пункте, пробежать с парашютом за спиной километр, пройти процедуру взвешивания экипировки, после всего этого преодолеть десятикилометровый марш-бросок с оружием в руках. Не каждый такое может выдержать, но в командах собраны лучшие представители воздушно-десантных войск.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Первыми на старт этапа вышил чемпионы соревнований «Десантный взвод» прошлого года - сборная Китая. Уже в семь утра они загрузились на борт транспортного Ми-8, который поднял их в псковское небо. Вскоре под фюзеляжем винтокрылой машины показался полигон в Кислово. Вертолет набрал скорость около 160 километров в час и военнослужащие с интервалом в три секунды начали выпрыгивать.

Около минуты десантники планируют вниз. Китайцы использовали собственные парашюты П-11, на игры они прибыли и со своей техникой. На земле им предстояло собрать парашют и бежать километр до взвешивания экипировки. В поле что-то оставить не получится, судьи внимательно следят за участниками с вышки.

Секунды на отдых, выпить немного воды и уже надо становиться на старт марш-броска в 10 километров. На каждом военнослужащем примерно восемь килограмм экипировки. Очень сложное испытание.

Пока в небе кружили вертолеты и шло десантирование, за всем происходящим с земли наблюдали зрители. Каждую команду-участницу они встречали аплодисментами.

Всего в первом этапе приняли участие восемь стран из десяти. Две самые малочисленные команды из Марокко и ЮАР остались на трибунах наблюдать за своими коллегами.

Вслед за китайцами десантировались на полигон в Кислово белорусы, представители Судана, Алжира. Все на российских парашютах Д-6. Громкими аплодисментами зрители встречали российских десантников, которые оперативнее всех собрали свои парашюты и прибежали к старту марш-броска.

После этого на полигон в Кислово приземлились команды Ирана и Венесуэлы. Секундомеры, несмотря на жару, продолжали накручивать секунды, поэтому нужно было торопиться. На каждом отрезке время засчитывалось по последнему человеку, так что нельзя было бросать своих товарищей в беде. Вот где необходимо прийти на помощь боевому другу.

Прошлогодние чемпионы - сборная Китая - финишировали очень бодро.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ

На дороге к финишу появилась первая команда. Прошлогодние чемпионы боролись с жарой и усталостью, но продолжали бежать. В конце один солдат не выдержал темпа, почувствовал себя плохо и упал на колени уже в финишном коридоре. Товарищи сразу подхватили беднягу и команда финишировала всем составом.

И такие случаи были практически в каждой команде, но никто не оставил своего товарища, каждый десантник подставил плечо другу. Недалеко от финиша один участник из команды Белоруссии потерял сознание, и его товарищ без тени сомнения взвалил друга на плечи и побежал на финиш. За плечами было уже около 11 километров, а белорус просто взял своего боевого товарища и пронес на плечах. Позже капитан сборной России скажет, что ВДВ - это братство. После увиденного в этом не возникает никаких сомнений.

Сборная России финишировала уверенно, с флагом в руках. Недомогание почувствовал один участник, его на носилках унесли с финиша. Капитан команды, лейтенант Дмитрий Максимов был доволен результатом подчиненных.

- Поначалу был взят темп поменьше, чтобы сохранить силы на финиш. Немного сказалась жара, но мы справились, - отметил Дмитрий Максимов. - У нас никто не упал, только один солдат решил немного отдохнуть. Но с ним все хорошо.

Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто обеспечивал спортсменов водой на протяжении дистанции. Это облегчило задачу десантникам.

Самой многочисленной по потерям стала сборная Пакистана. После марш-броска медицинская помощь понадобилась сразу четырем десантникам. Бравые российские медики унесли обессиливших от жары иностранных десантников в палатку медсанчасти.

Без потерь удалось обойтись сборным Судана и Венесуэлы. Вообще первый этап прошел без серьезных нарушений, травм и нарушения техники безопасности. На это обратил внимание главный судья соревнований Александр Вязников.

- Я считаю, что данный этап соревнований прошел организованно. Десантникам предстояло выполнить серьезные упражнения: десантирование, после этого марш-бросок на десять километров, - рассказал в беседе с журналистами Александр Вязников. - Все мы стали свидетелями напряженной и бескомпромиссной борьбы.

Через полчаса после финиша на общую фотографию собрались команды Китая и России, возглавившие список команд по итогам первого этапа.

Впереди десантников ждет десять соревновательных дней, где предстоит выяснить, кто же лучший среди этой когорты смелых, отважных и крепких людей.

К тридцатиградусной жаре сложно подготовиться.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА

Итоговое время первого этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод - 2018» складывалось из результатов на километровой дистанции и десятикилометрового марш-броска. Хозяева соревнований сумели захватить лидерство за счет слаженной работы и взаимовыручки.

1) Россия - 50 минут 36 секунд

2) Китай - 51 минута 51 секунда

3) Иран - 57 минут

4) Белоруссия - 1 час 2 минуты 25секунд

5) Алжир - 1 час 4 минуты 20 секунд

6) Венесуэла - 1 час 15 минут 1 секунда

7) Пакистан - 1 час 22 минуты 39 секунд

8) Судан - 1 час 33 минуты 17 секунд