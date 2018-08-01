Мечтала быть палеонтологом, а стала певицей

1 Авг. 14:33 2018-08-01T14:37:15+03:00

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Яркая внешность, необычная фамилия и красивый голос - Анна Вораксо создана для чего-то значимого. Она сама себе придумала новый вызов - участие в шоу на телеканале «Звезда».

АРТИСТ ПРОТИВ УЧЕНОГО

Анна поет с трех лет, в 14 пошла на занятия к педагогу, с 18 «делает себя сама».

- К сожалению, в школе я никогда не пела, - вздыхает собеседница, - не потому, что не хотела, а потому, что не брали в концерты.

Эта несправедливость только еще больше разожгла желание показать свой талант. Детский голос постепенно окреп, сейчас девушка не боится пробовать себя в разных жанрах и стилях.

Несмотря на талант к пению, в детстве маленькая Аня не мечтала о большой сцене. Ее пленила сложная и интересная наука палеонтология. Изучать ископаемые останки растений и животных девочке казалось интереснее, чем порхать по сцене с микрофоном. Это желание засело настолько крепко, что школьница выбрала профиль естественных наук.

- Я хотела стать ученым! - вспоминает девушка. - Я готовилась поступать на палеонтологический факультет. До сих пор не знаю, почему передумала. Просто в какой-то период времени в моей жизни появился музыкальный театр. И мне захотелось заниматься этим профессионально.

Так мечта о научных открытиях уступила место грезам о карьере артистки.

Если бы не музыка, Анна стала бы палеонтологом. Фото: личный архив.

НОВЫЙ ОПЫТ

Мысль поучаствовать в проекте появилась несколько лет назад, но в прошлом году девушка не успела записаться на кастинг. Поэтому за новостями о приеме заявок в новом сезоне Анна следила внимательно: в срок заполнила анкету, прикрепила файлы с песнями и видео, отправила и стала ждать.

- Я не очень люблю записываться в студии и снимать свои выступления, - объясняет вокалистка. - Считаю, что они не передают мою настоящую энергетику, поэтому отправила все, что есть, из свежих аудио и видео. Конечно, выбирала то, что получше раскроет мой потенциал и диапазон. Я очень разноплановый человек, ну и эксперименты тоже люблю. Не могу себя приписать к какому-то определенному жанру. Скажем так, если мне нравится песня, я ее делаю! И неважно, в каком она стиле.

В архиве конкурсантки можно найти и рок, и лирику. Анна поет на разных языках, старается превратить каждое выступление в полноценный концертный номер, сама создает образы. Особенно хорошо у нее получаются яркая и солнечная девушка-лето и нежная эльфийка. Даже интересно, что продюсеры «Звезды» предложат певице.

- После звонка координаторов конкурса я реально прыгала по комнате! До конца, наверно, я все еще не понимаю, что прошла, что меня ждет и что это вообще такое, - рассказывает вокалистка. - Но безумно радуюсь, что грядет новый творческий опыт!

Близкие певицы тоже очень радовались - наконец-то Анна выходит на новый уровень. Они-то лучше всех знают о ее способностях, а теперь есть шанс заявить о себе на огромную аудиторию.

Каждое выступление девушка превращает в полноценный концертный номер. Фото: личный архив.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Маленькими шагами Анна идет в большое будущее. Любимые Великие Луки уже покорены, дальше открыты все дороги, главное, выбрать правильное направление.

- Сейчас, когда я поправила здоровье, набралась опыта и наработала материал, попробую себя на телевидении. Может, что-нибудь и выйдет из этого, - делится мыслями красавица.

Уже есть задумки по поводу штурма большой сцены.

- Сейчас я дописываю свои первые лично-авторские песни. Дальше планирую пускать их в массы и пробовать искать нужных людей, - продолжает собеседница.

На следующий год Анна запланировала участие еще в одном телепроекте - «Голос». Это будет уже вторая попытка.

- В этом году я отправляла заявку в «Голос», и меня пригласили на предварительные прослушивания! К сожалению, я не прошла дальше, но во мне зажегся интерес, поэтому, скорее всего, в следующем году я снова буду отправлять заявку, - заявляет великолучанка.

Пусть Анна строит планы, а мы ее поддержим.