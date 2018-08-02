2018-08-02T11:35:08+03:00
Общество

Глава Пскова устроил променад с флагами ВДВ в руках

Традиционную утреннюю прогулку 2 августа Иван Цецерский посвятил десантникам [фото]
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Иван Цецерский одним из первых поздравил десантников с праздником.Иван Цецерский одним из первых поздравил десантников с праздником.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Если бы существовала шкала любви к ВДВ, но единицей измерения наверняка был бы «псков». В городе так любят эти войска, что празднование Дня десантника началось рано утром 2 августа. Уже в районе семи часов по городу ездили машины, из окон которых выглядывали сине-зелёные флаги с жёлтым куполом в центре.

Не смог остаться в стороне и глава Пскова Иван Цецерский. Каждое утро он выходит на лечебный променад со своей командой. Второго августа прогулка получилась тематической: Иван Николаевич и его группа поддержки облачились в полосатые тельники, взяли флаги ВДВ и пошли наматывать положенные шесть километров.

- Утреннюю ходьбу посвятили всем тем, кто висел на стропах под куполом парашюта, ветеранам и всем десантникам, их родным и близким! - написал в конце тренировки Иван Цецерский на своей странице в соцсети.

КСТАТИ

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Утреннюю ходьбу посвятили всем тем, кто висел на стропах под куполом парашюта, ветеранам и всем десантникам, их родным и близким!
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В Пскове впервые за много лет в День десантника не будет показательных выступлений на стадионе «Машиностроитель».

Программа мероприятий праздника в Пскове и Великих Луках – здесь.

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