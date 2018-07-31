День ВДВ - 2018 в Пскове и Великих Луках: Где и когда пройдут праздничные мероприятия

31 Июль 15:26 2018-08-01T16:31:18+03:00

В пскове праздник отмечать будут с утра, в Великих Луках - во второй половине дня. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

«Комсомолка» выяснила, что ждет гостей в День ВДВ - 2018 в Пскове и Великих Луках

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В День ВДВ - 2018 в Пскове и Великих Луках пройдут разные мероприятия, мы узнали программу праздника.

Далеких 88 лет назад, 2 августа 1930 года, под Воронежем из тяжелого бомбардировщика «Фарман-Голиаф» впервые десантировался отряд из двенадцати человек, чтобы выполнить специальные боевые задачи во время учений. Именно эта дата и послужила отравной точкой в истории ВДВ. С тех пор десантники исправно несут службу своему Отечеству.

Этот род войск всегда оказывался в горячих точках и героически сражался до последней капли крови. Достаточно только вспомнить последний бой 6-ой роты 104 парашютно-десантного полка, введение войск во время конфликта в Южной Осетии. «Мы всюду там, где ждут победу» - неизменный девиз воздушной пехоты. «Комсомольская правда - Псков» выяснила, как отметят очередную памятную для десантников дату в Пскове и Великих Луках.

ПСКОВ

09.00 - Молебен около храма Александра Невского

10.00 - Митинг, посвященный 88-ой годовщине со дня образования воздушно-десантных войск России (площадь Героев-Десантников)

11.00 - Торжественное праздничное шествие личного состава с ветеранами ВДВ в гарнизонный Дом офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5)

12.00 - Концерт в Доме офицеров.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

15.00 - Торжественный митинг у памятного знака воинам - великолучанам, погибшим в мирное время в горячих точках. (Октябрьский проспект, памятный знак воинам-великолучанам, погибшим в мирное время в горячих точках)

16.00 - Торжественное шествие колонны от Драматического театра к летней эстраде с участием военной техники. (от драматического театра, Октябрьский проспект, дом 28/13, до летней эстрады)

17.00 - 21.00 Концертная программа «В дружбе и силе единство России» с участием творческих коллективов города Великие Луки и других городов Псковской области. На мероприятии будет полевая кухня с армейской кашей, спортивно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых (летняя эстрада, аллея ветеранов войны и солдатских матерей)

КСТАТИ

Иностранные делегации из стран-участниц международного конкурса «Десантный взвод - 2018» примут участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Пскове, в качестве зрителей. На следующий день, 3 августа, десантникам из десяти стран предстоит выступать в индивидуальной гонке со стрельбой из разных видов вооружения.