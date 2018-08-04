2018-08-04T16:34:42+03:00
Общество

Первый полет «Ласточки»

Между Псковом и Санкт-Петербургом запустили скоростной поезд
Анастасия АНПИЛОГОВА@KP_PSKOV
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Первый электропоезд из Санкт-Петербурга в Пскове встречали с оркестром.Первый электропоезд из Санкт-Петербурга в Пскове встречали с оркестром.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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«Уважаемые пассажиры, первая «Ласточка» прибывает на конечную станцию «Псков», - раздается голос в вагонах поезда.

- Неужели уже доехали? - раздаются удивленные голоса со всех сторон.

Уже через несколько мгновений пассажиры услышат звуки оркестра, раздающиеся с вокзальной платформы. Так в Пскове встречали первый скоростной электропоезд из Санкт-Петербурга.

НАША ПЕРВАЯ «ЛАСТОЧКА»

Из Пскова до Санкт-Петербурга за три с половиной часа? Об этом уже многие годы мечтают жители соседствующих городов. Теперь это желание исполнилось: по рельсам летает скоростная «Ласточка». Впервые электропоезд вышел на маршрут 4 августа в Санкт-Петербурге. Двери открылись на Балтийском вокзале рано утром. Первыми пассажирами стали больше двухсот человек. Всего пять вагонов поезда могут вместить 349 пассажиров.

Какие плюсы полета на «Ласточке»? Во-первых, экономим время. Пробок нет. Встречных машин нет. Пешеходов нет. Поезд разгоняется в среднем до 120 километров в час и целенаправленно мчит к следующей станции. А еще не нужно ждать тех, кто попросил водителя ненадолго остановиться, в поезде оборудованы шесть туалетов. Во-вторых, едем в комфорте, о котором в узких маршрутках порой приходится забыть. Ничто так не радует пассажиров в знойные дни августа, как прохлада. Поэтому в каждом вагоне установлены кондиционеры. Также пассажиры смогут освежиться водой - нужно просто дойти до ближайшего кулера. В-третьих, не скучаем в пути. Для любителей использовать на протяжении всего пути гаджеты есть хорошая новость. Мобильный телефон или планшет можно подзарядить прямо в поезде, подключиться к интернету и наслаждаться дорогой. Тех, кто не позаботился о своем досуге на время поездки, тоже можно порадовать. Вам предложат свежие номера самых популярных газет, которые можно прочитать за чашечкой кофе или чая.

В поезде предусмотрены только сидячие места, но на уровень комфорта это не влияет. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

В поезде предусмотрены только сидячие места, но на уровень комфорта это не влияет.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ПАССАЖИР

Запуск скоростной «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург значительно облегчит жизнь инвалидам, которым по состоянию здоровья частенько приходится отправляться к специалистам из Северной столицы. Первый вагон поезда оборудован подъемниками. Проводники помогают особенным пассажирам удобно разместиться в поезде и беспрепятственно сойти на нужной станции.

С этой точки зрения «Ласточку», прибывшую в Псков, в первый же день оценил депутат Псковской городской Думы Федор Постнов. По его словам, в поезде есть все, чтобы пассажир с ограниченными возможностями здоровья чувствовал себя комфортно и ни о чем не беспокоился.

Позаботились и о пассажирах, которые не могут оставить своего четвероногого друга без присмотра. В вагоне № 3 предусмотрели специальные места для перевозки хвостатых.

О ЦЕНЕ

Купить билет на поезд можно не только в кассе железнодорожного вокзала. Есть возможность приобрести его через терминалы самообслуживания, мобильное приложение или забронировать места на сайте РЖД.

Стоимость билетов зависит от класса вагона. Их три: базовый эконом и бизнес. Билет на проезд в базовом классе пассажирам обойдется в 360 рублей, в эконом - 432 рубля. Бизнес-класс стоит 1 483 рубля. При этом РЖД предлагает различные тарифы. Например, билет для детей от 3 до 10 лет можно купить с 70% -ой скидкой. Молодым людям до 21 года скинут 60 % от стоимости билета, а пенсионерам от 60 лет – 50 %. Также при покупке билетов в две стороны пассажиры получат скидку 20 %.

Однако следует учесть, что такие цены действительны лишь на август. С сентября цены вырастут.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы места в первом вагоне. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы места в первом вагоне.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

МАРШРУТ

Из Пскова в Санкт-Петербург «Ласточка» отбывает в 06.00. Пассажиры сойдут с поезда уже в 09.30 на Балтийском вокзале.

По пути электропоезд остановится трижды. Первая остановка в Стругах Красных, вторая в Луге, а третья в Гатчине.

В обратном направлении с Балтийского вокзала поезд соберет пассажиров в 06.55. В Псков «Ласточка» прилетит к 10.25.

Возможно, в скором времени появятся еще несколько рейсов в течение дня. Этот вопрос сейчас обсуждают областные власти и руководители РЖД.

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