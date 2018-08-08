Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй – 2018»
Вот и настало время выяснить, какой поцелуй самый сладкий. Эту почётную миссию мы оставляем за нашими читателями, которые будут ставить сердечки под снимками голосования в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй – 2018».
ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
Правила простые – находите снимок, который вам нравится больше всех, и жмёте на сердечко под ним. Если не можете определиться с фотокарточкой, то голосуйте за все понравившиеся, правилами не запрещается. В следующий раз отдать голос участникам можно будет через сутки.
Голосование продлится до 17 августа включительно.
Что можно участникам:
- размещать просьбы о поддержке в голосовании в социальных сетях, рассылать сообщения с просьбами.
Что нельзя:
- использовать накрутки – платные голоса, которые в большом количестве предлагают умельцы в соцсетях.
За нарушениями мы строго следим!
ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам голосования определятся три победителя. Все они получат в подарок по забавному мишке Смайлику и набору от торговой сети «Улыбка Радуга». Сладкий приз – мёд. Чемпиону полагается три литра, серебряному призёру – два, а тому, кто станет третьим, подарят литр мёда.
Награждение состоится 18 августа на площадке «Медового фестиваля».
ВАЖНО
Если у вас возникнут неполадки с голосованием, то пишите в личные сообщения страницы Комсомольская правда - Псков - KP.RU или на почту info@pskovkp.ru.
Положение о фотоконкурсе здесь.
ФОТОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ
Конкурс закончен
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