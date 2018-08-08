Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй – 2018»

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-08T10:32:37+03:00

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Вот и настало время выяснить, какой поцелуй самый сладкий. Эту почётную миссию мы оставляем за нашими читателями, которые будут ставить сердечки под снимками голосования в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй – 2018».

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Правила простые – находите снимок, который вам нравится больше всех, и жмёте на сердечко под ним. Если не можете определиться с фотокарточкой, то голосуйте за все понравившиеся, правилами не запрещается. В следующий раз отдать голос участникам можно будет через сутки.

Голосование продлится до 17 августа включительно.

Что можно участникам:

- размещать просьбы о поддержке в голосовании в социальных сетях, рассылать сообщения с просьбами.

Что нельзя:

- использовать накрутки – платные голоса, которые в большом количестве предлагают умельцы в соцсетях.

За нарушениями мы строго следим!

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам голосования определятся три победителя. Все они получат в подарок по забавному мишке Смайлику и набору от торговой сети «Улыбка Радуга». Сладкий приз – мёд. Чемпиону полагается три литра, серебряному призёру – два, а тому, кто станет третьим, подарят литр мёда.

Награждение состоится 18 августа на площадке «Медового фестиваля».

ВАЖНО

Если у вас возникнут неполадки с голосованием, то пишите в личные сообщения страницы Комсомольская правда - Псков - KP.RU или на почту info@pskovkp.ru.

Положение о фотоконкурсе здесь.