История с душком: Жильцы псковской многоэтажки четыре года дышат испарениями канализации

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-08T11:50:23+03:00

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Первые жильцы въехали в пятиэтажки на улице Ипподромной в 2013 году, но радость от нового жилья вскоре омрачилась. Первые проблемы начались уже через год. В доме № 135 летом 2014 года подвал затопило нечистотами из канализации. Неприятный запах быстро проник в квартиры и подъезд. Но это было только началом.

ЖИЖА В ПОДВАЛЕ

У подъезда № 2 собрались жильцы первых этажей, для которых этот вопрос стоит острее всего. Получается так, что до третьего подъезда затопление добирается не всегда, а первый и второй - страдают постоянно.

- Наш подвал затапливает канализацией уже четыре года, - начала рассказ Людмила Можаева, ее квартира находится на первом этаже. - И с каждым разом времени между затоплениями проходит все меньше. Сначала было раз в полгода, теперь чуть ли не раз в месяц. За все время уже 15 раз в подвале скапливалась вода с нечистотами. Был случай, когда вода подходила к двери подвала.

Управляющая компания «Ваш дом» в курсе проблемы и реагирует на вызовы жильцов. Каждый раз приходит сантехник или приезжает аварийная служба, прочищают трубы. Больше они ничего сделать не могут.

- Сантехник прочищает трубы проволочкой какой-то, а вот аварийная приезжала - прочистили трубы специальным тросом, - рассказала Ирина Григорьева, соседка Людмилы Можаевой. - Эффект был раньше, а теперь все безрезультатно. Вода не собирается уходить.

Строительная компания дала гарантию на узлы дома на четыре года. После первых подтоплений жители обратились за помощью к управляющей компании, через год они написали заявление в адрес застройщика.

- В заявлениях почти все жильцы подписывались, - отметила Людмила Можаева. - Это касается не только первых этажей. Приезжали к нам представители застройщика, посмотрели все узлы поверхностно и в итоге ничего не сделали. Все осталось по-прежнему. Детально исследовать трубы никто не стал.

Жильцы сетуют, что в сантехник уже скоро будет ночевать в подвале дома, так часто его вызывают.Фото: Владимир Кольцов

ПРОШЛИ ВСЕ ИНСТАНЦИИ

В декабре 2016 года появилась надежда на то, что вопрос все-таки решится. После прочистки канализации специалисты обнаружили залом трубы, из-за которого и происходили подтопления.

- Проверили полностью трубу, обнаружили дефект, - рассказала Людмила Можаева. - Потом нам вручили акт от фирмы, которая работала с застройщиком на этом объекте. В нем было написано, что дефектов никаких нет. Действительно ли они приезжали сюда - неизвестно. Их никто не видел.

Последней инстанцией, которая могла помочь жильцам, стала прокуратура Пскова. Там на обращение отреагировали, перенаправив его в областной комитет по строительному и жилищному надзору.

- В ответе из комитета написали, что нарушений в работе управляющей компании нет, - рассказала Ирина Григорьева. - На вызовы они реагируют, делают все, что могут. То, что подвал продолжает затапливать, не важно. А нам приходится этим дышать!

Чиновники решили, что подвал затапливается из-за мусора, который кидают в канализацию жильцы дома. А управляйка, по их мнению, делает все необходимое. Вот

только мусора этого ни жильцы, ни сантехник, ни аварийные службы не видели. Он фигурирует только в отчетах и актах.

Пол подвала покрывает ровный слой грязно-зелёной жижи. Фото: Вера Можаева.

МЫ НЕ ЖАЛУЕМСЯ, А ПРОСИМ ПОМОЧЬ

Но жильцы собрались не жаловаться на плохую жизнь, просто кончилось терпение. Пока продолжался разговор, из подвала тянулся тот самый запах, о котором рассказывают женщины. Каждый раз при протечке в подвал попадают фекалии, которые там и остаются.

Кстати, в подвале действительно были лужи от недавней протечки. С 19 июля вода полностью не уходит. Уровень становится то ниже, то выше. Пол в подвале превратился в непонятную илистую жижу грязно-зеленого цвета. Постоянные подтопления и фундамент дома крепче не делают.

- Вы сами чувствуете запах, - сказала Людмила Можаева, показывая на открытое окно в подвал. - От жары запах еще сильнее распространяется. Откроешь дома форточку, сразу в квартире пахнет канализацией.

В одной из квартир живет 94-летняя женщина. Сейчас она парализована, никуда выйти из дома не может. В другой квартире проживает 87-летняя труженица тыла, еще в одной квартире - женщина с двумя маленькими детьми. Всем им приходится уже на протяжении четырех лет дышать миазмами канализации. Тут никакого терпения не хватит.

- Ко мне внуки приехали погостить, а здесь вот такое, - отметила Людмила Можаева. - По пять раз в день звоним в управляющую компанию. Сантехник у нас в подвале скоро ночевать будет! Я считаю, что мы заслужили жить в нормальных условиях, а не травиться канализационными запахами.

Жильцы сетуют, что управляющая компания вроде бы и чистит трубы, а первопричину не устраняет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Несколько дней назад в дом вместе с сантехником приехала женщина из городской администрации. Она сама убедилась, что постоянные протечки происходят не из-за какого-то мусора. Проблему городские власти намерены искать в трубах под зеленой зоной. «Комсомольская правда - Псков» продолжит следить за развитием событий.

КСТАТИ

С такой проблемой столкнулись не только жильцы дома № 135 по улице Ипподромной. На сайт главы региона поступила жалоба от жителей дома № 9 по переулку Олега Зобова. Там также систематически канализация затапливает подвал. Запах проникает на первый этаж, где живут семьи с детьми. Управляющая компания не может справиться с постоянными подтоплениями.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов:

- Жильцам дома нужно действовать решительнее. Проблема существует уже не первый год. Единственный путь - проведение независимой экспертизы. Это стоит денег, и платить придется самим собственникам квартир. Если действительно есть какие-либо дефекты, то можно смело обращаться в суд. Процесс будет сложным, но если все закончится благополучно, то правопреемник застройщика должен будет все исправить.