Подведены итоги соревнований «Десантный взвод – 2018»
Завершился этап международных армейских игр «Десантный взвод – 2018», захватывающий для зрителей и изматывающий для участников. Почти две недели военные из десяти стран на псковских полигонах преодолевали сложнейшие препятствия, которые для них подготовили не только организаторы, но и природа. Большая часть состязаний проходила на тридцатиградусной жаре, перенести которую было тяжело даже африканским десантникам. Иногда сумятицу вносила техника. Белорусская команда подтвердить.
И вот теперь всё закончилось. Официальная церемония закрытия «Десантного взвода – 2018» прошла 9 августа на полигоне «Завеличье», а лучшие военнослужащие получили призы и на грады.
ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИИ
Наводчик-оператор - сержант Артём Пашин (Россия)
Механик-водитель – рядовой Дмитрий Фёдоров (Россия)
Пулемётчик – рядовой Чжан Дяньцзюнь (Китай)
Гранатомётчик – майор Хосейн Садек Заде (Иран)
Стрелок – старший лейтенант Александр Воронин (Республика Беларусь)
ДЕСАНТНИРОВАНИЕ НА ТОЧНОСТЬ
- Россия
- Китай
- Марокко
МАСТЕР ГОНКИ
Российский экипаж показал лучшие результаты на протяжении всех трёх этапов. Награды получили:
- командир боевой машины младший сержант Александр Каравай;
- наводчик-оператор ефрейтор Владимир Абрамович;
- механик-водитель ефрейтор Алексей Тропин.
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
Этот приз получила команда, которая показала лучший результат в эстафете отделений.
- Алжир, командир отделения старший сержант Си Амер Оалид
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Приз в этой номинации получила команда из Ирана, которая достойно боролась на этапе «Десантирование, сбор на площадке приземления и марш-бросок на 10 километров».
Командир взвода капитан Хамид Реза Пеймани.
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
- Судан
ЕДИНАЯ КОМАНДА
- Венесуэла
УПОРСТВО И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ
- Пакистан
ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА
3 место – Республика Беларусь
2 место – Китай
1 место – Россия
ФОТОРЕПОРТАЖ
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