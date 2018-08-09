Подведены итоги соревнований «Десантный взвод – 2018»

СЕГОДНЯ 09:57 2018-08-09T09:58:27+03:00

Судьи назвали не только три команды-победительницы, но и лучших представителей каждой десантной профессии

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Завершился этап международных армейских игр «Десантный взвод – 2018», захватывающий для зрителей и изматывающий для участников. Почти две недели военные из десяти стран на псковских полигонах преодолевали сложнейшие препятствия, которые для них подготовили не только организаторы, но и природа. Большая часть состязаний проходила на тридцатиградусной жаре, перенести которую было тяжело даже африканским десантникам. Иногда сумятицу вносила техника. Белорусская команда подтвердить.

И вот теперь всё закончилось. Официальная церемония закрытия «Десантного взвода – 2018» прошла 9 августа на полигоне «Завеличье», а лучшие военнослужащие получили призы и на грады.

ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИИ

Наводчик-оператор - сержант Артём Пашин (Россия)

Механик-водитель – рядовой Дмитрий Фёдоров (Россия)

Пулемётчик – рядовой Чжан Дяньцзюнь (Китай)

Гранатомётчик – майор Хосейн Садек Заде (Иран)

Стрелок – старший лейтенант Александр Воронин (Республика Беларусь)

ДЕСАНТНИРОВАНИЕ НА ТОЧНОСТЬ

- Россия

- Китай

- Марокко

МАСТЕР ГОНКИ

Российский экипаж показал лучшие результаты на протяжении всех трёх этапов. Награды получили:

- командир боевой машины младший сержант Александр Каравай;

- наводчик-оператор ефрейтор Владимир Абрамович;

- механик-водитель ефрейтор Алексей Тропин.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Этот приз получила команда, которая показала лучший результат в эстафете отделений.

- Алжир, командир отделения старший сержант Си Амер Оалид

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Приз в этой номинации получила команда из Ирана, которая достойно боролась на этапе «Десантирование, сбор на площадке приземления и марш-бросок на 10 километров».

Командир взвода капитан Хамид Реза Пеймани.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

- Судан

ЕДИНАЯ КОМАНДА

- Венесуэла

УПОРСТВО И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

- Пакистан

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА

3 место – Республика Беларусь

2 место – Китай

1 место – Россия

ФОТОРЕПОРТАЖ

Открытие

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап