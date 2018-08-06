2018-08-06T19:04:05+03:00
Политика

Не их день: У белорусской команды дважды выходила из строя боевая машина во время соревнований «Десантный взвод»

6 августа прошёл второй соревновательный день третьего этапа состязаний десантников
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Первая поломка произошла в десяти метрах от старта.Первая поломка произошла в десяти метрах от старта.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псковской области начался третий этап соревнований «Десантный взвод». Он состоит из двух видов программы – рогейна, который команды успешно прошли 5 августа, и гонки преследования на боевых машинах, которая состоялась 6 августа.

После второго этапа уверенно лидирует Россия, затем идёт Китай, а третью строчку занимает белорусская команда. Во время брифинга 4 августа братья-славяне пожаловались, что могли бы выступить и лучше, но им помешало им досадное недоразумение: техника, которую они используют в Псковской области, для них непривычная.

Напоминаем, это было 4 августа. А уже 6 августа во время гонки преследования белорусы наверняка ещё пару раз помянули тихим недобрым словом несговорчивую российскую технику.

Десантники могут и марш-бросок пробежать, и технику починить. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Десантники могут и марш-бросок пробежать, и технику починить.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Буквально в десяти метрах от старта пасьюта у белорусской БМД слетает гусеница. Машина дальше ехать не может. Экипаж быстренько выскакивает, снимает поломанную деталь и растерянно смотрит на судей – гонка ведь на время. Тем временем через поле мчится эвакуационная машина, которая утаскивает с трассы замерший транспорт.

Бойцам подгоняют вторую БМД. Те лихо в неё заскакивают, но до финиша так и не доходят. В этот раз подвело колесо, или как оно правильно называется – каток. Он просто отвалился. Ох, что в этот момент творилось в душе у десантников!

Наш корреспондент попытался выяснить, что говорить регламент о подобных ситуациях. Пока есть мнение, что это форс-мажор, поэтому белорусам дадут преодолеть дистанцию ещё раз, уже на исправной машине. Но пока официального заявления судей на этот счёт не было.

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ФОТОРЕОПРТАЖ

Открытие «Десантного взвода»

Первый этап

Второй этап

Третий этап

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