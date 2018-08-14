2018-08-14T17:54:55+03:00
Общество

Что готовит для гостей «Медовый фестиваль – 2018» в Пскове

Опубликована афиша праздника «Медовый фестиваль – 2018», который пройдёт 18 августа в Пскове [карта праздника]
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Псковичей ждут на весёлый праздник.Псковичей ждут на весёлый праздник.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Море меда и хорошего настроения подарит «Медовый фестиваль – 2018» в Пскове. Гостей как всегда будут ждать в Детском парке.

Гвоздь программы - гигантский медовик весом в двести килограммов. Любой посетитель фестиваля сможет купить кусочек лакомства за символическую цену, а вырученные деньги передадут на лечение Артёму Смирнову, у которого нарушен слух.

На празднике будут работать торговые ряды, где можно будет купить всё, начиная от мёда, закачивая сувенирами ручной работы.

Ярмарка

10.00 - 18.00 - медовая ярмарка, народная дегустация и выбор «Самого вкусного меда» 2018 года

10.00 - 18.00 - летняя ярмарка «Art-ель»

Гастрономическая площадка

10.00 - 18.00 - медовые угощения, средневековая кухня, чаи из разнотравья

12.00 – дегустация гигантского торта-медовика

Центральная площадка

12.00 - 18.00 – выступление творческих коллективов, игры и конкурсы, дог-шоу «Сладкий пес» (Главная сцена)

Карта площадок праздника «Медовый фестиваль – 2018».

Карта площадок праздника «Медовый фестиваль – 2018».

Детский городок «Пчелкин улей»

12.00 - 15.30 – игры и песни с детскими аниматорами, творческие мастер-классы, спортивные игры, аквагрим, поролоновое шоу, конкурс детского рисунка «Пчелка и ее семья» (Амфитеатр)

Экологическая площадка

10.00 - 18.00 - интерактивная презентация Полистовского заповедника, познавательные игры и викторины, лакомства от жительниц приболотных деревень

Танцевальная площадка

15.30 - 18.00 - танцы от школ «La Milonga» и «La Casa Loca» (Амфитеатр)

Площадка «Помогай-ка»

10.00 - 18.00 - обмен детской одеждой для подопечных Псковского детского фонда «Меняй-помогай», изготовление сувенирных значков, «Animal-терапия» (собаки-терапевты)

Площадка «Медовый спас»

10.00 - 16.00 - постные угощения с мёдом, травяные чаи к коврижке и пирогам, мастер-классы и конкурсы для детей (Храм святителя Василия Великого на горке)

Программа праздника «Медовый фестиваль – 2018».

Программа праздника «Медовый фестиваль – 2018».

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