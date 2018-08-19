Поцелуи сладкие, подарки приятные

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-19T15:35:52+03:00

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Даже ливень не испортил праздника псковичей, которые пришли на «Медовый фестиваль» в Детский парк. Особенно хорошее настроение было у троих парочек, которые получили заслуженные награды за свои старания и победу в голосовании.

Десять дней на сайте «Комсомольской правды – Псков» шло голосование, в котором читатели выбирали снимок с самым сладким поцелуем. С первых дней определились двое лидеров – Екатерина Степанова и Любовь Стукачева, оторвавшиеся от остальных участников на почтительное расточные. Его мы измеряли в сердечках. Одно сердечко – один голос. В итоге преимущество этих девушек над третьим местом было почти пятикратным.

Борьба за третью строчку выдалась не менее интересной. Двух Викторий – Ярыгину и Афонину – разделили два голоса. Причём Виктория Ярыгина отчаянно отыгрывала голоса в течение трёх последний дней и всё-таки довела борьбе до победного, и стала третьей.

СТЕПАНОВЫМ ВЕЗЁТ НА МЁД

Победительница Екатерина Степанова, когда увидела объявление о начале фотоконкурса, ни минуты не сомневалась и сразу же загрузила в альбом любимое фото.

- Мы очень довольны своими свадебными фото, а это – на берегу озера – одно из лучших, - рассказала девушка.

Любимый супруг затею поддержал и сразу заявил: «Сто процентов выиграем!».

- Нам вообще везёт на мёд. Выигрываем только конкурсы, где его разыгрывают, - пояснил он.

Помогали победить многочисленные друзья, причём не только реальные, но и виртуальные.

- У нас есть огромная поддержка в виде групп, на которые подписаны мамы с детьми, - пояснила Екатерина. - Это очень дружные мамские группы, большая сила и большая поддержка.

Степановы оправдали своё звание медовых везунчиков и теперь будут лакомиться мёдом. Его семья любит: добавляет и в выпечку, и просто с чаем не прочь поесть. Так что три литра пришлись очень кстати.

- Мёд – незаменимая вещь, очень полезный подарок, - подытожила Екатерина.

Победители - семья Степановых. Фото: Надежда Назарова.

СМАЙЛИК КАК СТИМУЛ

Любовь Стукачева уже участвовала в фотоконкурсе длинноволосых красавиц, который проводила «Комсомолка», но так девушка не вошла в тройку лидеров. С самого начала что-то не задалось, а в «Сладкой поцелуе» - задалось и пошло как по маслу.

- Когда я увидела мишку Смайлика, то загорелась идеей его выиграть. И решила, что надо обязательно попадать в тройку. Попала и очень этому рада, - призналась Любовь, которая в итоге заняла второе место.

Снимок конкурсантка долго выбирать не стала, просто открыла свадебный альбом, и нужная фотокарточка сразу же нашлась. На ней – кадр из фотосессии после регистрации брака, которому как раз скоро исполняется год. И воспоминания приятные, и фотография нежная.

С голосованием пришлось немного потрудиться: делать рассылки по всем друзьям и знакомым, чтобы те поддержали голосом участников.

- Я сама из Архангельской области, поэтому много знакомых голосовали оттуда. Я очень хотела выиграть, и меня многие поддержали, - с улыбкой рассказала девушка.

Семья Стукачевых стала второй в голосовании. Фото: Надежда Назарова.

ПОМОГЛИ ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ

За третье место борьба была не менее драматичной, чем за первое и второе, но Виктория Ярыгина не унывала.

- Надежда умирает последней, и мы надеялись до последнего. Были мысли, что нас обогнали, но потом решили побороться, в последние дни подключили всех друзей и родственников, - раскрыла секрет успешной борьбы Виктория.

Друзья и родственники просили проголосовать своих друзей и родственников. Так общими усилиями и удалось сохранить третье место.

- Мы часто участвуем в конкурсах, но не всегда побеждаем, - рассказала Виктория. – Так что призы – приятный бонус. Мы рады, что стали призёрами. Фото мне очень нравится – моё любимое со свадьбы.

Мишка Смайлик сразу перекочевал к сыну Виктории. Мальчик ни на минуту не выпускает из рук подарок. Мёд и печенье семья разделит за чаепитием, потому что вся семья обожает сладости.

Виктория Ярыгина получает приз за третье место. Фото: Надежда Назарова.

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ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прошёл восьмой «Медовый фестиваль» в Пскове.