В Пскове начала работу выездная сессия Петербургского международного экономического форума

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-21T11:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове 21 августа начала работу выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», ее участниками стали около 300 человек. Это экономисты, потенциальные инвесторы, специалисты в сфере туризма, руководители крупных компаний.

Эксперты планируют обсудить, как сделать регион более привлекательным для инвесторов, как создать условия для роста турпотока и ряд других.

- Интерес инвесторов к региону есть, но тратить 12 или 9 часов на дорогу от Москвы или Питера - это слишком много, - отметил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Вот почему региональные власти так активно взялись за вопрос логистических потоков. Сейчас запущена «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом. Следующим шагом станут перелеты в Москву и обратно. Пока три раза в неделю, а позднее ежедневно.

- Компанию «Псковавиа» мы искусственно удерживаем от банкротства. У нее долги, долги по зарплате, - отметил глава региона.

Именно поэтому решено передать предприятие инвесторам. Один из них будет заниматься организацией перелетов, другой - обслуживанием бортов и взлетно-посадочной полосы.

Глава области добавил, что сейчас стоит задача войти в максимальное количество федеральных проектов и программ, ведь это поможет сделать регион более привлекательным как для жизни, так и для появления новых предприятий.

Гостям ПМЭФ планируют в этот день показать площадку особой экономической зоны «Моглино». Врио губернатора отметил, что прогнозная цифра вложений инвесторов - 37 миллиардов рублей. Вторая точка экономического роста области - великолукский электротехнический кластер. Сумма вложений - 16 миллиардов рублей.

Есть и новое направление предполагаемой работы - Дедовичская ГРЭС.

- Речь о ее закрытии не идет, - подчеркнул глава области и добавил, что сейчас предприятие рассматривается как территория создания еще одной особой экономической зоны с возможностью предоставления инвесторам тепла и электроэнергии на выгодных условиях.