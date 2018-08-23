2018-08-23T15:29:40+03:00
Общество

В Пскове наградили победителей конкурса «Горжусь своим домом, своим двором»

Псковичи получили грамоты в номинациях «Лучший двор», «Лучший приусадебный участок» и «Лучшее общественное пространство»
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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В Пскове наградили победителей конкурса "Горжусь своим домом, своим двором".В Пскове наградили победителей конкурса "Горжусь своим домом, своим двором".Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове подвели итоги конкурса «Горжусь своим домом, своим двором». Как передает корреспондент «Комсомольской правде - Псков», почетные грамоты вручили участникам на втором форуме активных граждан «Активный совет - счастливый дом».

ЛУЧШИЙ ДВОР

В номинации «Лучший двор многоквартирного дома» на зимнем этапе победил адрес: улица Набат, дом № 3. Получала грамоту Марина Боброва, представитель товарищества собственников дома. В этой же номинации определился второй победитель – двор дома № 83 по улице Юбилейной. Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов вручал почетную грамоту Валентине Прокопенко.

- Заявки мы принимали в электронном виде, - заметил председатель «Союза собственников недвижимости» Алексей Кирилов. – Но некоторые участники приносили распечатанные фотографии целыми альбомами. Это очень приятно.

Награждение происходило под громкие аплодисменты. Фото: Владимир Кольцов

Награждение происходило под громкие аплодисменты.Фото: Владимир Кольцов

В весеннем этапе победителем стал двор в поселке Тямша по адресу: улица Октябрьская, дом № 9. Грамоту получила Наталья Смирнова. Еще одна почетная грамота досталась двору дома № 14 по улице Коммунаров в Дедовичах. Получила ее Светлана Зверева. Победителем летнего этапа стала придомовая территория дома № 2 по улице 15 Июля в Опочке. За грамотой приехала жительница дома Ольга Алексеева.

ЛУЧШЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

В зимнем этапе конкурса «Горжусь своим домом, своим двором» в номинации «Лучшее общественное пространство» победу одержала Плюсса, администрация которого с энтузиазмом подошла к подготовке населенного пункта к новому году. На площади Ленина появилась украшенная ёлка и ледяная горка для детишек. Глава города Татьяна Лепо приехала на форум, чтобы получить почетную грамоту.

За благоустройство стадиона в Тямше грамоту получил тренер-волонтер Владимир Трофимов. За благоустройство деревни Петрухны почетную грамоту за победу в конкурсе «Горжусь своим домом, своим двором» получила депутат Ульяна Петрова.

ЛУЧШИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

- Это была самая сложная номинация, - признался на награждении Алексей Кириллов. – Здесь велась колоссальная борьба. Поэтому мы выбрали немного больше победителей, чем было нужно.

Две почетные грамоты отправились в поселок Тямша. Приусадебный участок дома № 16 по улице Солнечной украсила Лариса Семенова, а в садоводческом товариществе «Глубинка» территорию у своего дома благоустроила Ольга Алексеева.

Не только положительные примеры благоустройства могли увидеть участники форума. Фото: Владимир Кольцов

Не только положительные примеры благоустройства могли увидеть участники форума.Фото: Владимир Кольцов

- Мой фаворит, если честно, - отметил во время награждения Алексей Кириллов.

Также за свой приусадебный участок на улице Юбилейной в поселке Неелово получила почетную грамоту конкурса Людмила Токорева. Из города Опочка за наградой приехала Валентина Рынкина. Она украсила свой участок на улице Загородной, дом № 11.

Последними двумя победителями стали Вера Ильина из деревни Городище, которая проживает по адресу: улица Набережная, № 1А, и Валентина Юдина, проживающая по адресу: поселок Бежаницы, улица Смольная, дом № 65А.

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