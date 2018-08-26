Люки нашего города: «Комсомолка» предлагает жителям Пскова нанести на карту опасные места

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-26T15:16:24+03:00

"Комсомолка" призывает своих читателей сообщать обо всех опасных для детей канализационных и ливневых колодцах. Фото: Алексей Назаров

Корреспондент издания за один час прогулки нашел несколько канализационных и ливневых колодцев, люки над которыми требуют замены или вовсе исчезли

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова призвала жителей Пскова и региона сообщать в полицию, МЧС и коммунальные службы об опасных для детей местах. Поводом стала трагедия в Псковском районе. Там школьник во время игры с друзьями упал в канализационный колодец старой школы и утонул. По какой-то причине отверстие не закрывалось крышкой, а положенный сверху когда-то лист железа был кем-то снят.

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» решил пройтись по улицам Пскова и отыскать места, представляющие опасность. В первую очередь, обращал внимание на открытые люки, на деформированные колодцы и крышки. За один час без труда были найдены шесть таких мест.

ЦЕМЕНТНЫЕ ШАПКИ

Вместо привычных металлических блинов, которые и здоровому мужчине довольно тяжело перетаскивать с места на место, а уж ребенку и подавно без труда не открыть, все чаще используют цементные шапки. Это круглые колобахи, чуть шире диаметра отверстия колодца. Толщина у них разная – от 5 до 12 сантиметров. Их кладут сверху. Иногда прилегают они не слишком плотно.

Псков. Улица Индустриальная. У цементного блина нет фрагмента.Фото: Алексей Назаров

Где-то из цемента торчат характерные металлические «уши», чтобы их удобно было чем-то подцепить и стащить в сторону. Вот только беда таких цементных шапок в хрупкости материала. Увы, в Пскове каждый второй колодец с такими крышками вот-вот станет опасен.

Псков. Улица Герцена. Цементный блин треснул.Фото: Алексей Назаров

На улицах Герцена, Инженерной, Индустриальной крышки таких колодцев уже деформированы, где-то кусок только-только отвалился, а где-то уже отброшен прохожими или провалился внутрь. Следит ли кто-то за этим?

Улица Инженерная. Цементный блин поврежден.Фото: Алексей Назаров

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Есть в Пскове еще одна особенность – если цементной шапки нет под руками, а дыру надо чем-то закрыть, то подойти могут любые материалы. Главное, чтобы они были потяжелее. А уж закроют ли они полностью отверстие в канализацию или ливневку, будут ли безопасны – тут уж, как говорится, хоть трава не расти.

С таким хозяйственным подходом к работе мы столкнулись на улице Новоселов, как раз у здания детского садика. Каждый день мимо ходят мамочки с ребятишками. И все они видят этот мавзолей, сооруженный над колодцем, – тяжелую махину, которой заложили опасное отверстие. Но ведь это временное решение? Нет? Его должны были в течение суток-двух снять и заменить привычной крышкой. Но нет.

Улица Новоселов. Мавзолей над канализационным колодцем.Фото: Алексей Назаров

Псковичи об этом опасном месте написали в социальных сетях, прошло больше недели. Корреспондент «Комсомолки» отправился туда, чтобы показать положительный пример решения проблемы. Ну, уж у детского сада должны были оперативно вернуть крышку люка на место. Нет. Только временное приспособление. А все временное, как показывает практика, у нас становится постоянным.

ЗА ГРАНЬЮ

Один из псковичей еще в начале месяца написал об открытом люке на парковке у Псковского областного онкологического диспансера на улице Вокзальной. Асфальт закатали недавно. Тут и ливневка, и другие сети. Люков много. А вот одного не хватает. Мужчина призвал власти обратить на это внимание. Вдруг кто-то из водителей не разглядит это опасное отверстие и угодит в дыру колесом.

Раз наш корреспондент не нашел положительный пример у детского садика, решено было рвануть именно сюда. Столько времени прошло! Должны же были отреагировать и все сделать!

Улица Вокзальная. Парковка у онкодиспансера.Фото: Алексей Назаров

Докладываем, друзья. Ничего не сделано! Дыру даже не заложили тем самым цементным блином. Просто сверху какой-то водитель положил пару досочек. И все!

Заботливый водитель заложил дыру в асфальте на парковке у онкодиспансера досочками.Фото: Алексей Назаров

Такое ощущение, что кто-то заботливо оберегает все эти дыры. Очевидно, ждет гостей изнутри. Вдруг полезут, а тут закрыто.

КОНКРЕТНО

Редакция «Комсомольской правды – Псков» призывает своих читателей присоединиться к составлению карты опасных мест. Полный список мы намерены передать городским властям и проследить, как скоро над колодцами появятся крышки.

Еще немного и этот блин над колодцем провалится внутрь. Улица Инженерная.Фото: Алексей Назаров

На данный момент в списке:

- ул. Герцена, д. 1 и 3

- ул. Новоселов, 13

- пересечение ул. Инженерной и Крупской

- ул. Индустриальная, 2

- ул. Кузнецкая (Сквер павших борцов)

- ул. Вокзальная, 15

Свои предложения сообщайте в комментариях под публикацией или по телефону редакции (8112) 573997.

Улица Кузнецкая. В шаге от Сквера павших борцов.Фото: Алексей Назаров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Городские власти пообещали до начала нового учебного года выявить все опасные места в городе и устранить их в кратчайшие сроки (подробности).