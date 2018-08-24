СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-24T13:16:10+03:00

Вероника Ребезанова сначала расстроилась, что не попала в тройку призёров, но потом обрадовалась, что получила спецноминацию. Фото: Владимир Кольцов

Изменить размер текста: A A

Победителей фотоконкурса «Сладкий поцелуй» наградили на главной сцене «Медового фестиваля». Три пары получили призы и дипломы за активное участие в голосовании и призовые места.

Но была в этом фотоконкурсе ещё одна номинация – «В ожидании чуда». Она появилась спонтанно, когда представителям сети гипермаркетов «Лента» на глаза попалась страница голосования. Они внимательно просмотрели фотокарточки участников и объявили: «Мы хотим наградить одну конкурсантку!».

Это счастливицей оказалась Вероника Ребезанова. Её снимок покорил партнёра проекта, такая забавная и нежная фотография получалась: Вероника, её супруг и старшая дочь. А младший малыш ещё не родился, но его присутствие тоже можно рассмотреть на снимке. В день награждения, 18 августа, Вероника не смогла приехать, потому что была в другой стране, поэтому забрала приз позже.

- Я отослала это фото на конкурс потому, что там даже не просто поцелуй. Это «тройной» поцелуй. Важный момент для нашей семьи, - пояснила участница.

Конкурсный снимок Вероники Ребезановой.

Вероника поделилась, что очень расстроилась, когда не попала в тройку призёров. Не ожидала, что для победы придётся набрать больше тысячи голосов.

- Когда меня пригласили на награждение, я очень удивилась, даже испугалась, что кто-то нам голоса накрутил. Но зашла на страницу голосования, посмотрела, что всё в порядке, - отметила псковичка. – Я удивилась, что будет подарок. Но когда узнала о номинации, это было приятное удивление.

Кстати, Вероника активная участница акций псковской «Комсомольской правды». Весной вся семья участвовала в празднике «Маленький чемпион».

- Мы как раз в поездке купили костюм для осеннего забега. А папе нашему так понравилась атмосфера на празднике, что он пообещал нарисовать плакат в поддержку ребёнка, - улыбнулась Вероника.