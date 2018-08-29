Положение о VI конкурсе среди школьников Псковской области «Губернаторский дневник»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-08-29T15:16:16+03:00

Победители акции отправятся на встречу с губернатором. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения VI конкурса для учащихся школ Псковской области «Губернаторский дневник» (далее Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является издание «Комсомольская правда - Псков».

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая Положение, размещается на сайте «Комсомольской правды» в Пскове www.pskov.kp.ru. и в группе Губернаторский дневник в Псковской области

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:

- создать дополнительные условия для стремления школьников успешно изучать предметы образовательных программ;

- стимулировать к достижению высоких результатов в процессе изучения предметов школьной программы;

- поощрять школьников за выдающиеся результаты в изучении предметов школьной программы.

2.2. Задачи конкурса:

- привлечь внимание учащихся к важности изучения школьной программы;

- стимулировать учеников к активной модели поведения на уроках, к самостоятельному и творческому подходу в изучении предметов;

- сформировать положительный образ школы и успешных учеников.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут стать ученики школ Псковской области – 2 - 11 классов.

3.2. Для подачи заявки на конкурс необходимо заполнить бланк участника. Он публикуется в каждом последнем и первом номере месяца в газете «Комсомольская правда - Псков» - еженедельник. Обязательное условие – бланк заверяется подписью директора школы и печатью образовательного учреждения.

В бланк выписываются только отметки «отлично», выставленные в журнал. Оценки, выставленные в тетрадях, не учитываются.

3.3. Заявку подают родители ученика.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс «Губернаторский дневник» проводится с 1 сентября 2018 года по 20 мая 2019 года.

4.2. Родители участников акции вырезают опубликованный в газете бланк, заполняют его при участии классного руководителя. Направляется в редакцию пакет из трех бланков – по итогам осени (сентябрь, октябрь, ноябрь), или по итогам зимы (декабрь, январь и февраль), или по итогам весны (март, апрель, май).

4.3. Последний день приема бланков за осень – 15 декабря 2018 года. Последний день приема бланков за зиму – 15 марта 2019 года. Последний день приема бланков за весну – 20 мая 2019 года.

Организаторы могут изменять сроки приёма бланков, предварительно уведомив об этом участников публикацией информации об этом на сайте pskov.kp.ru.

4.4. Направить бланки можно почтой: 180007, Псков, улица Пароменская, 21/33, каб. 27. «Комсомольская правда» с пометкой «Губернаторский дневник». Или на электронную почту (в этом случае принимаются отсканированные бланки) – info@pskovkp.ru. В этом случае тема письма оформляется «Губернаторский дневник_фамилия участника».

4.5. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в Пскове в 2019 году по итогам учебного года. Дату проведения назначает губернатор Псковской области.

4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. В этом случае на сайте pskov.kp.ru публикуется соответствующая информация для уведомления участников Конкурса.

5. Жюри конкурса и оценка работ

5.1. Жюри Конкурса возглавляет главный редактор «Комсомольской правды - Псков» Ирина Потапова.

5.2. Победителями признаются те школьники, которые по итогам триместра набрали наибольшее количество отметок «отлично».

5.3. Победителей выбирают в четырех группах – 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы, «победители прошлых лет». По итогам первого триместра будут названы 4 победителя, по итогам второго триместра – 4 победителя, по итогам третьего – 4 победителя. По одному в каждой группе. В случае если два и более ученика имеют одинаковое количество отметок «отлично», все они признаются сильнейшими и количество победителей конкурса будет увеличено.

6. Награждение

6.1. Победители Конкурса приглашаются по итогам учебного года на встречу с губернатором Псковской области в Псков.

6.2. Все победители Конкурса получают дипломы от редакции «Комсомольская правда - Псков», подарки от партнера конкурса.

6.3. Абсолютный победитель не выбирается и отдельными подарками или дипломами не отмечается.

7. Контакты

7.1. По всем вопросам конкурса обращаться:

- по телефону: 8 (8112) 57-39-97

- на адрес электронной почты: info@pskovkp.ru.

- в группу Губернаторский дневник в Псковской области