Положение о конкурсе «Учительница первая моя»
1. Условия проведения
1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков» (180 007, Псков, Пароменская, 21/33)
1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).
1.3. Заявку на конкурс может подать совершеннолетний гражданин, который в любой период времени обучался в школах на территории Псковской области или ребенок которого в настоящее время обучается в одной из школ региона.
1.4. Участник должен представить: фотографию и текст в соответствии с условиям конкурса (см. пункт 3. Требования к фотографии).
1.5. Предоставляемые на конкурс материалы должны быть размещены в альбоме «Учительница первая моя - 2018» в группе «Комсомольская правда» https://vk.com/kp_pskov.
1.6. Редакция оставляет за собой право выбрать одну или несколько представленных на конкурс фотографий и сопровождающих ее информационных материалов для публикации в еженедельнике «Комсомольская правда» в рамках освещения конкурса.
1.7. Все фотографии, отвечающие условиям конкурса, участвуют в голосовании на сайте издания pskov.kp.ru.
1.8. По итогам голосования будет определен один абсолютный победитель, еще два лидера голосования будут поощрены подарками от партнеров конкурса.
1.9. Плата за участие в конкурсе не взимается.
2. Порядок проведения фотоконкурса
2.1. Старт конкурса – 30 августа 2018 года.
2.2. Завершение конкурса – 5 октября 2018 года.
2.3. Этапы проведения фотоконкурса
Первый этап. 30 августа – 16 сентября 2018 (до 21.00 по московскому времени) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе https://vk.com/kp_pskov.
Второй этап. 17 – 30 сентября 2018 - проведение голосования на сайте издания pskov.kp.ru.
3. Требования к фотографии
3.1. Участник обязан получить согласие педагога на его выдвижение на конкурс «Учительница первая моя» и по требованию редакции представить его в письменном виде.
3.2. Каждый участник предоставляет на конкурс один портретный снимок учителя начальных классов. К конкурсу не допускаются репортажные снимки, общие фотографии классов, фото педагогов с несовершеннолетними учениками, групповые снимки учителей.
3.3. Технические требования к снимкам:
- К конкурсу допускаются цветные и черно-белые снимки
- Коллажи из нескольких фоторабот на конкурс не принимаются
- На фотографиях не должно быть: имен участников конкурса, наименований школ или каких-либо логотипов и символов
- На конкурс принимаются снимки с разрешением не менее 1080 пикселей по широкой стороне кадра.
4. Итоги Конкурса и награждение участников
4.1. Победителем признается участник, фотография которого набрала наибольшее количество голосов по итогам голосования.
4.2. Победитель получает:
- подарок компании «Polaris»
- диплом
- благодарственное письмо
- сертификат на доставку здорового питания.
4.3. Еще два лидера голосования, набравшие максимальное количество голосов приглашаются на церемонию награждения и получают:
- диплом
- благодарственное письмо
- сертификат на доставку здорового питания.
4.4. Подарки не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.
4.5. Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.
4.4. Награждение состоится не позднее 5 октября 2018 года.
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