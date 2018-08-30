Расскажите о своих учителях

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-30T17:47:54+03:00

Вам необходимо посоветоваться с учителем, а захочет ли он участвовать в этом проекте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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«Учительница первая моя» - именно такое название дали мы этому проекту. Не секрет, что очень многие всю свою жизнь называют педагога начальной школы не иначе как «моя вторая мама». Этот человек помогал выводить в прописях первые слова, учил читать по слогам, складывать и вычитать. Он помогал, выслушивал, подсказывал. Родители знают, что от того, каким будет первый учитель, как сложатся с ним отношения у ребенка, зависит и его желание учиться, и его успеваемость.

Мы приглашаем читателей сказать «спасибо» своим первым учителям на страницах нашей газеты.

ВСПОМИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

К участию в проекте мы приглашаем всех-всех, кто когда-либо учился в школах на территории Псковской области.

Предлагаем прислать в редакцию фотографию первого учителя и небольшой рассказ о педагоге. Что он за человек, сколько лет своей жизни отдал работе в школе, чем он запомнился вам и вашим одноклассникам, а, может быть, вашему ребенку, у которого теперь преподает. Многие из этих историй будут опубликованы на сайте издания и в еженедельнике. Нам кажется, педагогам будет приятно прочитать ваши воспоминания.

ПУСТЬ БУДЕТ КОНКУРС

Но «Учительница первая моя» - это не просто серия рассказов о педагогах. Мы призываем всем ученикам поддержать своего наставника голосами. И совместными усилиями предлагаем выбрать педагога года по версии читателей «Комсомолки».

А к Дню учителя один из педагогов получит подарок от компании «Polaris», еще несколько человек – символические подарки от партнеров и друзей издания. Кроме того, учителя будут отмечены благодарственными письмами.

УСЛОВИЯ

Итак, начнем с того, что вам необходимо посоветоваться с учителем, а захочет ли он участвовать в этом проекте. Вдруг откажется от размещения фотографии и рассказа о нем в средствах массовой информации.

Следующим шагом станет отбор фотографии педагога. Обратите внимание: это должен быть портрет учителя, а не снимок класса.

Фото надо будет загрузить в фотоальбом «Учительница первая моя» в группу «Комсомольская правда – Псков» в соцсети «ВКонтакте». Рассказ о педагоге поместите в комментарий к снимку. Обязательно укажите имя учителя и школу, в которой он работает.

КОНКРЕТНО

Фотографии принимаются до 16 сентября этого года.

Голосование пройдет с 17 по 30 сентября.

Если у вас возникли какие-то вопросы, свяжитесь с нашей редакцией по телефону (8112) 57-39-97.

ПОЛОЖЕНИЕ

С положением о кокнурсе вы можете ознакомиться здесь.