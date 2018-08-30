2018-08-30T17:47:54+03:00
Фотоконкурсы

Расскажите о своих учителях

«Комсомолка» объявляет о старте нового фотоконкурса
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Вам необходимо посоветоваться с учителем, а захочет ли он участвовать в этом проекте.Вам необходимо посоветоваться с учителем, а захочет ли он участвовать в этом проекте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Учительница первая моя» - именно такое название дали мы этому проекту. Не секрет, что очень многие всю свою жизнь называют педагога начальной школы не иначе как «моя вторая мама». Этот человек помогал выводить в прописях первые слова, учил читать по слогам, складывать и вычитать. Он помогал, выслушивал, подсказывал. Родители знают, что от того, каким будет первый учитель, как сложатся с ним отношения у ребенка, зависит и его желание учиться, и его успеваемость.

Мы приглашаем читателей сказать «спасибо» своим первым учителям на страницах нашей газеты.

ВСПОМИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

К участию в проекте мы приглашаем всех-всех, кто когда-либо учился в школах на территории Псковской области.

Предлагаем прислать в редакцию фотографию первого учителя и небольшой рассказ о педагоге. Что он за человек, сколько лет своей жизни отдал работе в школе, чем он запомнился вам и вашим одноклассникам, а, может быть, вашему ребенку, у которого теперь преподает. Многие из этих историй будут опубликованы на сайте издания и в еженедельнике. Нам кажется, педагогам будет приятно прочитать ваши воспоминания.

ПУСТЬ БУДЕТ КОНКУРС

Но «Учительница первая моя» - это не просто серия рассказов о педагогах. Мы призываем всем ученикам поддержать своего наставника голосами. И совместными усилиями предлагаем выбрать педагога года по версии читателей «Комсомолки».

А к Дню учителя один из педагогов получит подарок от компании «Polaris», еще несколько человек – символические подарки от партнеров и друзей издания. Кроме того, учителя будут отмечены благодарственными письмами.

УСЛОВИЯ

Итак, начнем с того, что вам необходимо посоветоваться с учителем, а захочет ли он участвовать в этом проекте. Вдруг откажется от размещения фотографии и рассказа о нем в средствах массовой информации.

Следующим шагом станет отбор фотографии педагога. Обратите внимание: это должен быть портрет учителя, а не снимок класса.

Фото надо будет загрузить в фотоальбом «Учительница первая моя» в группу «Комсомольская правда – Псков» в соцсети «ВКонтакте». Рассказ о педагоге поместите в комментарий к снимку. Обязательно укажите имя учителя и школу, в которой он работает.

КОНКРЕТНО

Фотографии принимаются до 16 сентября этого года.

Голосование пройдет с 17 по 30 сентября.

Если у вас возникли какие-то вопросы, свяжитесь с нашей редакцией по телефону (8112) 57-39-97.

ПОЛОЖЕНИЕ

С положением о кокнурсе вы можете ознакомиться здесь.

Партнёр проекта.

Партнёр проекта.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Великих Луках поймали двоих ранее судимых похитителей бензотриммера
На «Киномании на Великой» покажут фильмы о зависимости от гаджетов и девушке-беспризорнице
Больше 31 кубометра рыболовных сетей специалисты выловили из Псковского озера и реки Великой
В Пскове вора, ограбившего Снетогорский монастырь, наказали обязательными работами
В Пскове за нарушение трудового законодательства оштрафовали компанию
В 2018 году в Псковской области на пятьсот первоклассников больше, чем годом ранее
В Гдовском районе обнаружили вирус африканской чумы свиней
В Пскове двое мужчин ходили по улицам в состоянии наркотического опьянения
Житель Дно пожаловался, что приём в местной больнице ведут 2,5 специалиста
В Псковской области эксперты нашли больше ста гектаров поврежденных и погибших лесов
Хор из Опочки поборется за победу на всероссийском конкурсе «Поют дети России»
В Печорском районе за езду пьяным рецидивиста отправят в колонию-поселение
В Пскове за незаконное использование символики «FIFA» оштрафовали бар
В Пскове на Рижском проспекте столкнулись автомобиль и скутер
В Великих Луках у микроавтобуса выгорел двигатель из-за поджога
В Пскове на стоянке у «Ленты» жителей города привьют от гриппа
В Стремутке во время пожара в жилом доме спасатели вытащили из него два газовых баллона
Недалеко от трассы Санкт-Петербург - Невель в Псковской области нашли артснаряд
ГИБДД Пскова планирует провести несколько профилактических рейдов на перекрестке Рижский-Горького
В Пскове Ирина Роднина поделилась с юными фигуристами секретами мастерства
Мальчик, которому в 2015 году сломали голень во время массажа, получит 350 тысяч рублей компенсации
В Псковской области три ребенка в погоне за экстремальным селфи упали с высоты и погибли
В Пскове запустили сервис онлайн-отслеживания автобусов
Псковским родителям напоминают, что с детьми в лесу надо соблюдать правила безопасности
Инспектор ПДН: Не покупайте школьникам дорогие гаджеты
Начальник ГИБДД предложил родителям обезопасить детей с помощью игры