2018-09-02T09:24:24+03:00
Политика

Программа Дня гвардии в Пскове

Гвоздём программы праздника 2 сентября 2018 года станет выступление пилотажной группы «Русские витязи» [схема площадок]
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Специальные гости праздника - пилоты-асы «Русские витязи».Специальные гости праздника - пилоты-асы «Русские витязи».Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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На Псковском полигоне «Завеличье» 2 сентября пройдёт фестиваль «В зоне особого внимания». Его посвятили Дню российской гвардии и 79-й годовщине со дня образования Псковской десантно-штурмовой дивизии.

На полигоне будет работать выставка вооружения, экипировки и техники, которую используют современные военные, а также интерактивные площадки, где все желающие попробуют выстрелить из снайперской винтовки или потренироваться в разборке-сборке автомата Калашникова.

Гвоздём программы станут показательные выступления «Русских витязей» — пилотажной группы, которая показывает в небе невероятные трюки.

ПРОГРАММА

11.00 – 12.00 – открытие

12.00 – 13.30 – праздничный концерт

13.30 – 14.00 – выступление пилотажной группы «Витязи России»

14.00 – 15.00 – дегустация армейской каши, конкурс детского рисунка «Наша армия»

17.00 – закрытие

Схема размещения площадок.

Схема размещения площадок.

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