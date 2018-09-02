Программа Дня гвардии в Пскове
На Псковском полигоне «Завеличье» 2 сентября пройдёт фестиваль «В зоне особого внимания». Его посвятили Дню российской гвардии и 79-й годовщине со дня образования Псковской десантно-штурмовой дивизии.
На полигоне будет работать выставка вооружения, экипировки и техники, которую используют современные военные, а также интерактивные площадки, где все желающие попробуют выстрелить из снайперской винтовки или потренироваться в разборке-сборке автомата Калашникова.
Гвоздём программы станут показательные выступления «Русских витязей» — пилотажной группы, которая показывает в небе невероятные трюки.
ПРОГРАММА
11.00 – 12.00 – открытие
12.00 – 13.30 – праздничный концерт
13.30 – 14.00 – выступление пилотажной группы «Витязи России»
14.00 – 15.00 – дегустация армейской каши, конкурс детского рисунка «Наша армия»
17.00 – закрытие
Схема размещения площадок.
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