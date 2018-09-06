Положение о конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву»
I. Условия проведения конкурса
Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков». Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях («ВКонтакте»).
К участию допускаются несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет, их интересы в рамках организации и проведения Конкурса представляют родители или другие законные представители.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
II. Порядок проведения конкурса
Старт конкурса – 06 сентября 2018 года.
Завершение конкурса – 25 сентября 2018 года.
Первый этап: приём рисунков с 06 по 16 сентября 2018 года.
Второй этап: проведение открытого голосования за предоставленные графические работы на сайте pskov.kp.ru с 17 по 24 сентября включительно.
Третий этап: подведение итогов – 25 сентября.
III. Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать жители Псковской области в возрасте до 16 лет включительно.
Конкурс пройдёт в трёх возрастных категориях:
- 3 - 6 лет;
- 7 - 12 лет;
-13 – 16 лет.
Участники Конкурса создают иллюстрацию, отвечающую требованиям пункта IV Положения. Родители или законные представители несовершеннолетнего высылают рисунок в редакцию издания одним из указанных способов:
- по электронной почте info@pskovkp.ru (тема письма «Лечу в Москву»);
- в личные сообщения страницы Комсомольская правда - Псков - KP.RU (https://vk.com/kp_pskov);
- письмом по адресу 180 007, Псковская область, г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, «Комсомольская правда - Псков» с пометкой на конверте «Лечу в Москву»;
- при посещении редакции по указанному выше адресу.
Представитель участника обязательно должен предоставить следующие данные: имя и фамилия автора работ, его возраст, населённый пункт проживания, номер телефона гражданина, представляющего интересы ребенка.
IV. Требования к конкурсной работе
Рисунок должен отвечать тематике конкурса «Лечу в Москву».
Работа может быть цветной или монохромной, нарисованной карандашом, ручкой, акварелью, гуашью, фломастерами и т.п.
Нежелательно наличие объёмных элементов (аппликация и т.д.), чтобы не возникло искажения при сканировании / фотографировании работы.
Обязательное требование: рисунок должен иметь горизонтальное расположение на листе бумаги.
Если работа предоставляется в электронном виде, то её размер должен быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне, требуемый формат – JPEG.
Не допускается помощь взрослых при создании конкурсной работы.
IV. Итоги Конкурса и награждение участников
По итогам голосования победителями признаются участники, которые наберут наибольшее количество в своих возрастных категориях. Всего будет три победителя: по одному в младшей, средней и старшей возрастной категориях.
Победитель получает диплом и подарки от партнеров Конкурса. Подарки не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.
Награждение состоится не позднее 5 октября 2018 года.
Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.
В случае отсутствия победителя на церемонии награждения его подарок будет вручен позднее в редакции издания «Комсомольская правда – Псков».
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