2018-09-06T09:54:58+03:00
Фотоконкурсы

Положение о конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву»

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Конкурс пройдёт с 6 по 25 сентября.Конкурс пройдёт с 6 по 25 сентября.Фото: pixabay.com
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I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков». Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях («ВКонтакте»).

К участию допускаются несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет, их интересы в рамках организации и проведения Конкурса представляют родители или другие законные представители.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения конкурса

Старт конкурса – 06 сентября 2018 года.

Завершение конкурса – 25 сентября 2018 года.

Первый этап: приём рисунков с 06 по 16 сентября 2018 года.

Второй этап: проведение открытого голосования за предоставленные графические работы на сайте pskov.kp.ru с 17 по 24 сентября включительно.

Третий этап: подведение итогов – 25 сентября.

III. Участники конкурса

Участниками конкурса могут стать жители Псковской области в возрасте до 16 лет включительно.

Конкурс пройдёт в трёх возрастных категориях:

- 3 - 6 лет;

- 7 - 12 лет;

-13 – 16 лет.

Участники Конкурса создают иллюстрацию, отвечающую требованиям пункта IV Положения. Родители или законные представители несовершеннолетнего высылают рисунок в редакцию издания одним из указанных способов:

- по электронной почте info@pskovkp.ru (тема письма «Лечу в Москву»);

- в личные сообщения страницы Комсомольская правда - Псков - KP.RU (https://vk.com/kp_pskov);

- письмом по адресу 180 007, Псковская область, г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, «Комсомольская правда - Псков» с пометкой на конверте «Лечу в Москву»;

- при посещении редакции по указанному выше адресу.

Представитель участника обязательно должен предоставить следующие данные: имя и фамилия автора работ, его возраст, населённый пункт проживания, номер телефона гражданина, представляющего интересы ребенка.

IV. Требования к конкурсной работе

Рисунок должен отвечать тематике конкурса «Лечу в Москву».

Работа может быть цветной или монохромной, нарисованной карандашом, ручкой, акварелью, гуашью, фломастерами и т.п.

Нежелательно наличие объёмных элементов (аппликация и т.д.), чтобы не возникло искажения при сканировании / фотографировании работы.

Обязательное требование: рисунок должен иметь горизонтальное расположение на листе бумаги.

Если работа предоставляется в электронном виде, то её размер должен быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне, требуемый формат – JPEG.

Не допускается помощь взрослых при создании конкурсной работы.

IV. Итоги Конкурса и награждение участников

По итогам голосования победителями признаются участники, которые наберут наибольшее количество в своих возрастных категориях. Всего будет три победителя: по одному в младшей, средней и старшей возрастной категориях.

Победитель получает диплом и подарки от партнеров Конкурса. Подарки не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.

Награждение состоится не позднее 5 октября 2018 года.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

В случае отсутствия победителя на церемонии награждения его подарок будет вручен позднее в редакции издания «Комсомольская правда – Псков».

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