Нарисуй полет

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-06T10:03:05+03:00

В конкурсе могут поучаствовать дети от 3 до 16 лет включительно. Фото: pixabay.com

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Спросите у ребенка, как он представляет себе полет на самолете. Уверены, что чадо раскинет руки на манер крыльев и загудит, закружит по комнате.

Магия полета мало кого оставляет равнодушным: внизу квадратики городов и нити дорог сменяются пушистой пеной облаков. Любопытно послушать тех, кто еще ни разу не летал. Обычно такие люди мечтательно закатывают глаза, представляя, как, сидя у иллюминатора, будут наблюдать за тем, что происходит под крылом самолета.

Не зря мы заговорили о самолетах. Через месяц между Псковом и Москвой наладится авиасообщение, и мы решили узнать, что думают о полетах маленькие псковичи.

Пусть они ответят нам на этот вопрос своим творчеством. Мы объявляем о начале конкурса детского рисунка «Лечу в Москву». Участникам нужно будет нарисовать картинку по этой теме, а что для них главное в авиации - пусть решают сами. Мы не ограничиваем полет фантазии.

Участниками состязаний художников станут ребята от 3 до 16 лет включительно. Мы разделим их на три возрастные группы: 3-6, 7-12 и 13-16 лет. В каждой назовем по победителю. Прием заявок начнется 6 сентября и продлится до 16-го числа этого месяца. Картинку нужно будет либо отправить по электронной почте info@pskovkp.ru, либо принести или отправить в редакцию письмом по адресу: 180 007, Псков, ул. Пароменская, 21/33.

Кстати, лучшие работы определят читатели сайта «Комсомольская правда - Псков».

КОНКРЕТНО

Положение о конкурсе здесь.

Все справки по телефону (8112) 57-39-97.