Названы победители пятого этапа соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018»
В Псковской области завершились соревнования по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», заключительный, пятый, этап состоялся 16 сентября в Мальской долионе в Печорском районе. Участниками состязаний стали 400 человек, из которых 30 – новички.
Самые стабильные и выносливые бегуны поборолись за победу в общем зачёте. Для этого нужно было хорошо выступать на протяжении всех пяти этапов. Имена победителей тотала смотрите здесь.
Результаты пятого этапа:
ДЕВОЧКИ ДО 10 ЛЕТ
1 место - Анастасия Галкина
2 место - Яна Янченко
3 место - Полина Ирха
МАЛЬЧИКИ ДО 10 ЛЕТ
1 место - Илья Игнатьев
2 место - Степан Тарасов
3 место - Иван Дубинец
ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ
1 место - Елизавета Николаева
2 место - Анастасия Николаева
3 место - Елизавета Полякова
ЮНОШИ ДО 16 ЛЕТ
1 место - Владимир Коновалов
2 место - Илья Громов
3 место - Игорь Романов
ЖЕНЩИНЫ
1 место - Мария Романенко
2 место - Юлия Гурьева
3 место - Ольга Пекалова
МУЖЧИНЫ
1 место - Георгий Копаев
2 место - Иван Пугавьёв
3 место - Даниил Храповицкий
ЖЕНЩИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
1 место - Екатерина Никитина
2 место - Оксана Ахмедова
3 место - Екатерина Костина
МУЖЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
1 место - Александр Шевченко
2 место - Иван Никитин
3 место - Алексей Стяжкин
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