Названы победители пятого этапа соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018»

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-16T17:14:36+03:00

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В Псковской области завершились соревнования по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», заключительный, пятый, этап состоялся 16 сентября в Мальской долионе в Печорском районе. Участниками состязаний стали 400 человек, из которых 30 – новички.

Самые стабильные и выносливые бегуны поборолись за победу в общем зачёте. Для этого нужно было хорошо выступать на протяжении всех пяти этапов. Имена победителей тотала смотрите здесь.

Результаты пятого этапа:

ДЕВОЧКИ ДО 10 ЛЕТ

1 место - Анастасия Галкина

2 место - Яна Янченко

3 место - Полина Ирха

МАЛЬЧИКИ ДО 10 ЛЕТ

1 место - Илья Игнатьев

2 место - Степан Тарасов

3 место - Иван Дубинец

ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ

1 место - Елизавета Николаева

2 место - Анастасия Николаева

3 место - Елизавета Полякова

ЮНОШИ ДО 16 ЛЕТ

1 место - Владимир Коновалов

2 место - Илья Громов

3 место - Игорь Романов

ЖЕНЩИНЫ

1 место - Мария Романенко

2 место - Юлия Гурьева

3 место - Ольга Пекалова

МУЖЧИНЫ

1 место - Георгий Копаев

2 место - Иван Пугавьёв

3 место - Даниил Храповицкий

ЖЕНЩИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

1 место - Екатерина Никитина

2 место - Оксана Ахмедова

3 место - Екатерина Костина

МУЖЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

1 место - Александр Шевченко

2 место - Иван Никитин

3 место - Алексей Стяжкин

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