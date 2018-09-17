Сначала болота, потом гора: В Псковской области прошёл заключительный этап «PRO SPORT»: Кубок губернатора» по бегу

СЕГОДНЯ 19:13 2018-09-17T19:19:09+03:00

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– Ну чего же ты не дожал? Говорили же. Почему ты не … – не успевает договорить подбежавший к мальчику мужчина.

– Ещё после прошлого забега не отошёл! Не мог я! – бросает ребёнок, смахивает слёзы правым предплечьем, падает на траву.

Это острович Илья Варганов. Он только что финишировал пятым среди мальчиков младше десяти лет, за 04.40. Быстрее пришли Илья Игнатьев (04.15; посёлок Струги Красные), Степан Тарасов (04.21; Порхов), Иван Дубинец (04.25; Остров).

– Заканчивают километровую дистанцию самые юные участники финального, пятого этапа турнира по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT»: Кубок губернатора – 2018». Мы в парке отдыха «Мальская долина», Печорский район! Спасибо за такое мероприятие «Команде 2018», – гремит из колонок голос лидера движения «PRO SPORT» Александра Кузьмина.

Спустя минуту Илья Варганов успокаивается. Он не пропустил ни одного этапа турнира, причём в трёх – получил 100 баллов за первое место. Теперь в общем зачёте у ребёнка 450 очков – это уверенная победа. У ближайшего преследователя, Степана Тарасова, лишь 360.

– Финиш пересекает первая девочка – Анастасия Галкина (04.54; деревня Слопыгино Палкинского района)! Аплодисменты! – комментирует Александр Кузьмин. – Второе место – Яна Янченко (05.18)! Третье – псковичка Полина Ирха (05.23)!

ПОбедительница соревнований среди девочек Настя Галкина.Фото: Алексей Назаров

– Настя пропустила первый этап соревнований среди самых маленьких. У нас не получилось подать такую заявку! – объясняет мама девочки, Елена Галкина. – Тогда дочка заняла 13-е место в другой категории, дети до 16-и лет.

– Хочу, чтобы результаты Аурики были лучше. Для неё соревнование – возможность выбиться в лидеры! Адреналин! – утверждает отец девочки, Алексей Пикалов. – Дочка начала бегать, когда начала ходить. Турнир же этот – хороший. Трассы необычные, бездорожье.

Тем временем после трёх километров к финишу на четвереньках ползут по склону дети младше 16-и лет.

– Начиная с этой дистанции, в конце спортсменам надо взбираться в гору под углом 40 градусов, и так 300 метров. Зимой эта гора – горнолыжный спуск! – проговаривает в микрофон лидер движения «PRO SPORT». С вершины зрители и смотрят, как изнурённые спортсмены преодолевают крутой склон.

Первыми вскарабкиваются двое мальчиков из Себежа, Владимир Коновалов (13.27) и Илья Громов (13.59), а также пскович Игорь Романов (14.05). А у девочек – трое островичек, лидер по сумме баллов Елизавета Николаева (14.17), Анастасия Николаева (14.58) и Елизавета Полякова (15.22).

Владимир заочно победил в общем зачёте: опережал ближайшего преследователя на 90 баллов. В женском противостоянии же очевидного превосходства не было.

– Тут такой подъём, что в конце уже доползаешь! – Сидят за финишной чертой, переводят дух тринадцатилетние Лиза и Настя Николаевы. Они увлекаются бегом года два, – Мы сёстры. На соревнованиях часто главные соперницы, поэтому нередко выясняем, кто из нас первый и вне трассы.

Сёстры Николаевы занимаются бегом всего два года.Фото: Алексей Назаров

Настя говорит, что пока не знает, почему не может обогнать сестру, от которой отстала на 50 очков, но и в следующий раз без боя не уступит.

В этот момент 5 километров добегают любители, кто старше 17-и лет.

– Любители и профессионалы бегут по вязкой местности, болотам, ямам, буграм, – напоминает лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин.

Первым, за 16.17, приходит пскович Георгий Копаев. От него на 32 секунды отстал другой пскович Иван Пугавьев. Замыкает тройку лидеров житель Струг Красных Даниил Храповицкий, уложившийся в 21.07. До 5-го этапа Ивану не хватало до результата Георгия всего 11 очков.

Однако по накалу страстей женская часть группы вновь обходит напряжённую борьбу за первенство мужчин. В сумме у мурманчанки Марии Романенко (24.21), финишировавшей первой, и у псковички Ольги Пикаловой (25.38) очков оказалось поровну, 380. В общем зачёте соревнования лавры отдают Ольге. У неё на одну победу больше.

Пришедшая второй островичка Юлия Гурьева (25.04) пробовала свои силы на «Кубке губернатора» впервые.

– В этом нет ничего удивительного. Среди собравшихся, а это около 400 человек, примерно 30 новичков, – сообщили в регистрационной палатке.

Тем временем покоряющие финиш любители перемешались с более мастеровитыми ровесниками, одолевшими 12 километров.

– И вот перед нами взбирается по горе первый профессионал! Москвич Александр Шевченко! – объявляет Александр Кузьмин.

Победитель соревнований среди профи Александр Шевченко.Фото: Алексей Назаров

Результат лидера – 38.01. Один из преследователей, пскович Иван Никитин, отстал от фаворита на 20 секунд, а другой, Алексей Стяжкин, на 02.41.

– Мог бы не бежать, ведь в «Кубке» ещё после 4-го этапа победил, – сообщает первый из профессионалов. И это так, ведь ещё после прошлого забега Александр Шевченко опередил ближайшего соперника по таблице на 162 балла. – Выступил исключительно ради тренировки.

Среди девушек же быстрее всех в Мальской долине оказалась псковичка Екатерина Никитина (51.11). На втором месте – москвичка Оксана Ахмедова (54.15). На третьем – ещё одна псковичка, Екатерина Костина (57.32), которая и выиграла в турнире по сумме баллов.

И вот финишировал последний участник. Все собираются на поляне, рядом с кабиной фуникулёра. Председатель Государственного комитета по культуре и спорту Иван Штылин вручает победителям этапа авторские медали, грамоты, чеки и абонементы на занятия и покупки, а лидерам турнира – по главному призу, полуметровому кубку бегуна.

– Трасса шикарная. Не зря ортопедические стельки надел. Такой подъём в конце – это круто! В начале же – резкий спуск! А болот могли бы и побольше придумать! – делится впечатлением о прошедшем этапе один из старейших участников, шестидесятивосьмилетний Александр Петров. Пожилой пскович пробежал 12 километров за 01.09.30.

Александру Петрову 68 лет, и он обязательно поучаствует в следующем году.Фото: Алексей Назаров

Следующий «Кубок губернатора» начнётся весной 2019 года.

– Вот! И в 2019-м обязательно поучаствую, если доживу! – смеётся Александр Петров.

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