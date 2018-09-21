«Шуйскому» - пятёрка: Фестиваль вошёл в число самых интересных событий для выходного дня по России
Исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдёт в Пскове 22 сентября, вошёл в пятёрку лучших событий, которые рекомендуют туристам этой осенью. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. Аналитики просмотрели все события, которые запланированы на ближайшие выходные, и пришли к выводу, что в Псков стоит съездить.
Гостей ждут пять исторических площадок, так называемых дворов: исторический, ремесленный, музыкальный, зрелищный и сытный двор. В программе дефиле в исторических костюмах, ристалище, развлечения – лучный тир, концерты. Всё это пройдёт в живописном и очень «средневековом» месте – около Покровской башни. Оттуда открывается вид на неспешную реку Великую, утопающий в золотой каёмке осенних листьев Мирожский монастырь. Самое то, чтобы почувствовать себя жителем древнего Пскова.
Кто же конкурирует с нашим «Шуйским»? Это осенние события в Москве, Петергофе, Московской и Тамбовской областях. Это достойные соперники.
В Москве с 21 – 25 сентября проходит праздник «Круг света» с мультимедийными шоу. В Петергофе 21 и 22 сентября пройдёт Осенний праздник фонтанов, в Шахматове (Московская область) - «Осенины» в усадьбе Блока, а Тамбовской области - фестиваль Мичуринского яблока.
КОНКРЕТНО
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