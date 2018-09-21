Деревянная крепость Пскова

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-21T16:48:38+03:00

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Реконструкция улицы дала возможность изучить основание стен окольного города – пятого кольца оборонительных сооружений псковской крепости. Сделано интереснейшее открытие: изначально укрепления здесь были деревянными.

Но обо всем по порядку.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ

Раскоп находится на пересечении улиц Советской и Свердлова. Руководит им сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Ершова.

- Исследования проводятся на нескольких участках стены, - рассказала Татьяна Евгеньевна. – Здесь и мой коллега Сергей Владимирович Степанов проводит исследования с внутренней стороны стены за Октябрьским проспектом. Там открывается слой поселения XV-XVIIвв.

В этом же раскопе за стеной Окольного города археологи открыли противоминный слух (инженерное сооружение, при помощи которого обнаруживаются подкопы и закладывание пороха – Ред.), который является частью уже каменного укрепления. Это сооружение законсервируют. Изменён и проект прокладки коммуникаций из-за археологических открытий.

- Здесь должен был колодец стоять, - заметила Татьяна Ершова. - Колодца здесь уже не может быть, его перенесут в другое место.

Археология наука противоречивая – специалисты находят что-то новое, но при этом уничтожают исторический слой. Вот почему необходимо переносить все на бумагу, сохранять в фотографиях. Всю информацию потом направят в полевой комитет академии наук. Там отчеты о раскопе досконально изучат, и только после этого археолог сможет приступить к раскопкам в другом месте. Ошибок в таком деле допускать нельзя.

- Сохранить дерево здесь, конечно, возможно при нынешних современных технологиях, - продолжает свой рассказ Татьяна Ершова. - Но это очень дорогие технологии. Единственное что возможно в будущем, поскольку у нас сохранятся чертежи, фотографии, сделать реконструкцию части деревянной стены. И, допустим, открыть противоминный слух.

Это вполне выполнимо. Недалеко от Бреста (Белоруссия) археологи в конце 70-х годов 20 века нашли древнее городище с остатками деревянных построек и мостовых. Сейчас там разбит огромный парк и музей, в котором больше 43 тысяч экспонатов.

- Стены наши надо показывать, потому что кроме остатков деревянных стен, которые мы здесь открыли, например, Татьяна Юрьевна Закурина открыла подошвенные бои (нижний ярус обороны крепости - Ред.), - отмечает Татьяна Евгеньевна. - И внутри стены находятся сводчатые караульные помещения. Это архитектура внутри стены. Они расположены по всей длине стены.

Раскоп в длину больше двадцати метров. В ширину – около двух метров.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

СВОДЫ И БОЙНИЦЫ

Раскоп в длину больше двадцати метров. В ширину – около двух метров. Глубина такая, что вставшего во весь рост взрослого человека в нем не увидишь. Рабочие поднимают грунт на поверхность, освобождая все больше и больше фрагментов деревянного сруба.

- Вот здесь сам слух, - указывает на небольшой сводчатый выступ Татьяна Евгеньевна. - Он узкий, и уходит дальше за пределы раскопа. Мы откроем его насколько возможно, но нам будет мешать дерево, которое спилить нельзя. Вот камни, которые лежат рядом, скорее всего, строили псковичи эту стену, сделали свод, остатки камней просто сбросили. Это мы будем разбирать и таким образом откроем полностью конструкцию.

Вообще пятый оборонительный рубеж Пскова строился по последнему слову инженерной мысли. В стене сделаны нижние бойницы, чтобы защитники могли применять огнестрельное оружие, да и слухи противоминные. Строила такие крепости вся Европа, и псковские зодчие не отставали от строительных передовых тенденций.

- Вот ровненько плиты лежат. Все это было под землей. А вот где начинается разрушение - это то, что поддалось воздействию атмосферы, - показывая на стену, рассказывает Татьяна Евгеньевна. - Здесь видны камни основания, на них стена, которая восстановлена в 60-х годах.

Углубляться в стену, разумеется, нельзя. Ее основание уже не такое крепкое. Современная надстройка может обрушиться. Чтобы посмотреть, как деревянная стена соотносится с каменной, археологи делают небольшие углубления, так называемые шурфы. Они помогают дальнейшему исследованию.

В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Основание деревянной стены виляет под каменной.

- Видите, как они лежат, - показывает на дно раскопа Татьяна Ершова. - Какие-то части деревянных стен, когда их открывали, оказались с внешней стороны каменной стены, какие-то - с внутренней.

Временное укрепление псковичи построили в шестидесятых годах XV века. Капитальные каменные стены строились постепенно. Скорее всего, в той части, где возводилась каменная стена, ее деревянный предшественник разбирался. Но как мы видим в раскопе, возможно, в этих местах первоначальное сооружение по какой-то причине было оставлено.

Но почему мастера решили изменить расположение каменной стены по сравнению с деревянной? Скорее всего, псковичи учли ошибки при строительстве временных укреплений с учётом ландшафта, чтобы максимально использовать природные особенности для обороны города.

Каждый этап, каждый открытый уровень деревянного сруба заносится на чертежи, фотографируется. Таким образом археологи сохраняют строение на бумаге, чтобы в будущем была возможность сделать его реконструкцию. Ведь до этого никто не подразумевал, что под каменной стеной псковской крепости скрывается такая находка.

- Дерево сохраняется там, где повышенная влажность, - рассказывает Татьяна Евгеньевна. - Вода заполняет все полости и не дает разрушаться бревнам. На месте раскопа грунтовые воды далеко и почва достаточно сухая, но все же части стены удалось сохраниться. Предыдущие исследователи, когда делали раскопы на пересечении Свердлова и Октябрьского проспекта считали, что это просто части каких-то построек. Но оказалось, что это совсем не так.

Каждый этап, каждый открытый уровень деревянного сруба заносится на чертежи, фотографируется.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

НАХОДКИ

Археологи планируют углубиться еще на один метр. И ожидают получить немало интереснейших находок

- На месте раскопа уже нашли тверское пуло 15 века (монета - Ред.), - рассказала Татьяна Ершова. – Фрагменты керамической посуды, которая бытовала так же в 15 веке. Примерно тем же временем датируется и подвеска для оружия. Уникальная находка – перстень-печатка с характерным для Пскова орнаментом в виде птицы Павы.

В целом, отмечают археологи, Псков – это уникальный памятник под открытым небом. А земля под его зданиями – это кладовая, которая все еще ждет своего часа.

- Много, кто говорит о том, что можно сделать потрясающие экскурсии по стенам, - подчеркивает руководитель раскопа. – В плане привлекательности у нас много таких исторических мест. Вот, допустим, где рынок сейчас находится и общежитие, там культурный слой составляет до 6-7 метров, а в нем могут быть находки за период от 18 до 10 века.

Псковские археологи мечтают о возможности создания таких мест в городе, где любой желающий мог бы спуститься под землю и увидеть своими глазами уникальные экспонаты, поднятые во время раскопок. Но понятно, что для этого нужны большие средства. Как знать, может быть, однажды найдется инвестор или появится госпрограмма, которые позволят все это воплотить в жизнь. И тогда гости города увидят и фрагменты деревянной стены пятого кольца оборонительных сооружений Пскова.