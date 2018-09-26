2018-09-26T10:02:17+03:00
Спорт

«Луки-Энергия» - «Енисей»: Псковская область принимает матч 1/16 кубка России по футболу

В какой форме обе команды подходят к игре узнал корреспондент «Комсомольской правды - Псков»
Виталий Суриков
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"Луки-Энергия" сыграет на своем поле с красноярским "Енисеем" в 1/16 кубка России по футболу."Луки-Энергия" сыграет на своем поле с красноярским "Енисеем" в 1/16 кубка России по футболу.
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Заканчивается сентябрь. В борьбу вступают команды из высшего дивизиона. В сезоне 2018/2019 до 1/16 кубка России по футболу добралось рекордное количество команд из профессиональной футбольной лиги. В их числе и «Луки-Энергия». Коллектив из города на Ловати выбил из сетки соревнований «Автофаворит» и «Псков-747», «Звезду» из Санкт-Петербурга, после чего в серии пенальти оказался сильнее команды из футбольной национальной лиги «Чертаново» (Москва). В 1/16 кубка России великолучане встретятся с красноярским «Енисеем». В какой же форме команды подходят к кубковой встрече?

ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ

Для великолучан, которые уже добились в текущем розыгрыше кубка России исторического результата, это игра – шанс попасть в 1/8 финала. Такого не добивалась еще ни одна команда из Псковской области.

Только есть одно но. На фоне удачного выступления в кубке России великолучане провалили старт сезона. После десяти игр команда занимает предпоследнее место в таблице ПФЛ зоны «Запад». Ниже только клуб «Чертаново-2», да и то он отстает на два очка. Из пяти последних игр команда не смогла выиграть ни одной, сведя две встречи к ничейному результату. Единственная победа в первенстве состоялась седьмого августа. На своем поле команда «Луки-Энергия» обыграла подмосковный «Велес»

С забитыми мячами – семь за десять игр. За этот же отрезок мяч в воротах великолучан побывал десять раз. Глядя на статистику и на сложный календарь становится немного тревожно, но всегда есть место подвигу на футбольном поле.

ЕНИСЕЙ

Для красноярского «Енисея» сезон 2018/2019 дебютный в РФПЛ. Команда, которую тренирует Дмитрий Аленичев, показывает хороший футбол, но с результатами пока не очень клеится. В первых восьми турах одержана только одна победа, дважды игры сводились к ничьей. С пятью очками команда расположилась на дне турнирной таблицы.

С другой стороны, крупное поражение «Енисей» получил только от «Ростова», который огорчил голкипера красноярцев четыре раза. В остальных случаях счет в играх был не очень большой. Даже московский ЦСКА еле вырвал ничью на выезде. Последнее поражение «Енисей» потерпел накануне от «Урала» из Екатеринбурга. Могли, кстати, сыграть и в ничью, моменты были. Матч закончился со счетом 2:1.

- Теперь полностью переключаемся на подготовку к кубковой игре, - сказал на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Аленичев. - Понимаем, что соперник далеко не «Урал» и не другие команды премьер-лиги. Поэтому, сперва, подумаем о кубке, потом уже будем думать о чемпионате.

Интересный факт. В твиттере красноярского «Енисея» знают все, кто так или иначе следит за российским футболом. Перед приездом в Великие Луки там появилась запись: «Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли?». Все-таки веселые ребята работают в пресс-службе красноярской команды.

КОНКРЕТНО

Встреча начнется на стадионе «Экспресс» в Великих Луках 26 сентября в 17.30. Рассудит поединок рефери из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.

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