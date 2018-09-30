2018-09-30T11:59:10+03:00
Общество

НИЧОСИ: Второй день подряд на улице Пароменской и Максима Горького не горят фонари

Темноту разбавляют только фары машин, которые время от времени проезжают в ночные часы
Виталий Суриков
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Улица Максима Горького освещается проезжающими машинами, других источников света нет.Улица Максима Горького освещается проезжающими машинами, других источников света нет.Фото: Владимир Кольцов
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В Псковскую область уже основательно пришла осень. Световой день становится короче, а сотрудники МЧС все чаще предупреждают о ночных заморозках. С наступлением ночи на улицах Пскова загорается уличное освещение. Но, как оказалось, не везде.

СВЕТ В ОКОНЦЕ

В редакцию газеты «Комсомольская правда - Псков» обратился пскович Иван Федоров. Он рассказал, что уже несколько дней подряд на улице Пароменской и улице Максима Горького не горят фонари.

- Два дня подряд в темное время суток проходил в районе филиала лицея № 4, - рассказывает Иван Сергеевич. - Фонари не горят от начала улицы Максима Горького до пересечения с Рижским проспектом. На улице Пароменской фонари не горят со стороны Ольгинской часовни до пересечения с улицей Петровской. Тротуар освещает только свет в окнах домов.

По словам Ивана Федорова, переходить улицу Максима Горького опасно. Темно, водители едут быстро. Благо, что в ночное время суток машин не много. При этом уличное освещение работает в штатном режиме на всех прилегающих улицах: Рижском проспекте, улице Петровской, Коммунальной, Пароменской на участке возле ГТС.

От улицы Петровской до Ольгинской часовни улица Пароменская освещается только светом вывесок и окон. Фото: Владимир Кольцов

От улицы Петровской до Ольгинской часовни улица Пароменская освещается только светом вывесок и окон.Фото: Владимир Кольцов

МРАК НОЧНОЙ

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» ночью отправился в указанное место, чтобы удостовериться, что там действительно не работает уличное освещение. Начиная от улицы Петровской единственный свет в конце улицы Пароменской - виднеющаяся вдали надпись «Россия начинается здесь». Редкие машины освещают дорогу своими фарами. Вывески салонов и кафе тоже дают немного освещения, как и окна домов вдоль дороги. Вдруг кто-то выключает свет, и на улице становится темнее.

При этом в начале улицы Максима Горького тьма кромешная. Машины туда заворачивают редко, вывесок там тоже немного. Идти туда темно и страшно. А эта улица находится в пяти минутах ходьбы от центра Пскова. Фонари горят на всех соседних улицах, почему отсутствует освещение именно на этих участках улиц - неизвестно.

На Октябрьском проспекте четыре дня не горело уличное освещение. Фото: Валентина Ломакина.

На Октябрьском проспекте четыре дня не горело уличное освещение. Фото: Валентина Ломакина.

КСТАТИ

В группе «Контроль Псков» псковичка Валентина Ломакина опубликовала пост, что на центральной транспортной артерии Пскова, Октябрьском проспекте, от пересечения с улицей Металлистов до кинотеатра «Победа» четыре дня не горело уличное освещение. Через сутки проблему с неработающими фонарями решили сотрудники аварийных служб.

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